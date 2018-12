Unbekannte bestehlen Sportler

Wie die Polizei berichten, konnten Unbekannte in einem unbeaufsichtigten Moment am Montag gegen 19.45 Uhr in der Welfen-Sporthalle Bargeld aus einer Sporttasche entwenden. Zeugen fielen zum fraglichen Zeitpunkt drei unbekannte Männer auf. Einer der Unbekannten soll eine auffällige Tätowierung in Form von drei Punkten an der linken Hand zwischen Zeigefinger und Daumen gehabt haben. Ob diese Männer mit dem Verschwinden des Geldes zu tun haben, kann jedoch nicht gesagt werden.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu informieren.