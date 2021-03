Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Ravensburg aufgenommen, nachdem am vergangenen Wochenende bislang Unbekannte eine Fassade der Grundschule Höll in der Ravensburger Weststadt mit roter Farbe besprüht haben, so der Polizeibericht. Hinweise zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 0751/8033333 entgegengenommen.