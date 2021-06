Unbekannte beschmieren Fahrzeug und Wand in Ravensburg

Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro haben bislang Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Parkhaus in der Adlerstraße in Ravensburg verursacht.

Die Unbekannten besprühten mit gelber Farbe einen Mercedes und eine Wand im achten Stockwerk, so der Polizeibericht.

Personen, denen in der Tatnacht Verdächtiges in dem Parkhaus aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.