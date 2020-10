Unbekannte beschädigen Auto in Ravensburg

Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro ist in der Nacht von Freitag auf Samstag an einem Auto entstanden, das im Gewerbegebiet Schwanenstraße abgestellt war. Wie die Polizei mitteilt, wurde es von Unbekannten beschädigt.

Nach einem Verkehrsunfall war der Daimler auf einem Firmengelände in der Raiffeisenstraße abgestellt worden. Gegen 1.20 Uhr fuhr ein Zeuge in den Hofraum und sah vier Jugendliche flüchten. Er stellte an dem Unfallfahrzeug Eindellungen und eine eingeschlagene Scheibe fest, die zuvor nicht vorhanden waren. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0751 / 8033333 in Verbindung zu setzen.