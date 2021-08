Den Spiegel eines geparkten Fahrzeugs haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Ravensburg beschädigt. Ein Zeuge vernahm gegen 1 Uhr ein Geräusch und entdeckte in der Folge den beschädigten Außenspiegel. Der Sachschaden beträgt rund 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 entgegen.