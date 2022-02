Unbekannte beschädigen am Wochenende in Ravensburg mehrere Autos

Am Wochenende wurden im Stadtgebiet laut Bericht der Polizei mehrere Fahrzeuge beschädigt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in der Friedrichstraße vier geparkte Autos beschädigt, indem sie die Außenspiegel abtraten oder verdrehten. In der Folgenacht wurden die Außenspiegel von elf Fahrzeugen in der Kemmerlanger Straße in Oberhofen demoliert.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt in beiden Serien wegen Sachbeschädigung und prüft einen Zusammenhang.