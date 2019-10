Unbekannte Anrufer im Landkreis Ravensburg geben sich als Polizisten aus

Am Dienstag- und am Mittwochabend haben zahlreiche Bewohner im Landkreis Ravensburg Anrufe von unbekannten Männern, die sich als Polizei- oder Kriminalbeamte ausgaben. Betroffen waren Bürger in Ravensburg, Weingarten, Bad Waldsee, Waldburg und Wolfegg, wie die Polizei mitteilt.

Die Anrufer gaben vor, dass in der Nachbarschaft ein Einbruch stattgefunden habe oder dass der Geschädigte auf der Liste festgenommener Einbrecher stehe. In den Anrufen folgte die Frage nach Bargeld oder Schmuck, der in der Wohnung aufbewahrt werde. In einem Fall gab sich der Anrufer als Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Ravensburg, in anderen Fällen als Herr Schneider oder Kriminalkommissar Pötsch von der Kriminalpolizei Friedrichshafen aus.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei ließen sich die angerufenen Bürger nicht täuschen und verständigten das zuständige Polizeirevier, den örtlichen Polizeiposten oder über die Notrufnummer 110 das Polizeipräsidium Konstanz über die Anrufe. Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen übernahm die weiteren Ermittlungen und veranlasste eine Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft.