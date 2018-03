Unachtsamer Fahrstreifenwechsel

Mit einem Sachschaden von rund 6000 Euro hat der Fahrstreifenwechsel eines 29-jährigen Autofahrers am Mittwoch gegen 15.10 Uhr in der Meersburger Straße geendet. Der Mann hatte laut Polizei den linken Geradeausfahrstreifen in Richtung Meersburg befahren und in Höhe der Firma Feneberg auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollen, wo er das Auto eines in gleicher Richtung fahrenden 60-jährigen Autofahrers streifte. Dessen Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.