Umzug, Warentransport, Kita-Taxi: Wie Lastenräder das Auto ersetzen

Der Bund Ravensburg-Weingarten verleiht drei Lastenräder mit Elektroantrieb, die je nach Modell 100 bis 150 Kilogramm an zusätzlichem Gewicht transportieren können. Die Buchung erfolgt nach einer Registrierung über die Homepage wera-lastenrad.de. Die Abholstationen sind bei der Bund-Geschäftsstelle in der Leonhardstraße 1 in Ravensburg, beim Café Bezner in der Holbeinstraße 32 in Ravensburg und an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) in der Doggenriedstraße 20 in Weingarten.

Mit der Zeit sollen die Standorte in andere Stadtteile wechseln, um mit dem Angebot möglichst vielen Menschen zu erreichen.