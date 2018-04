Umzug der Musikschule in die Bauhütte nimmt weitere Hürde

Platzwunden an Lippe und Hinterkopf sowie Blessuren am ganzen Körper: Ziemlich massiv verletzt worden ist laut Polizei ein 58-jähriger Mann, der am Freitagabend nach Verlassen des Hallenbads Tuwass in Tuttlingen von vier Jugendlichen zusammengeschlagen wurde (wir berichteten). Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung. Zur Identifizierung der vier Schläger sucht die Polizei weitere Zeugen.

An einen ähnlichen Vorfall kann sich Bäderleiter Hans Stechhammer in seiner 16-jährigen Tätigkeit in ...