Umwelttag in Eschach

An der diesjährigen Frühjahrsputzete beteiligten sich wieder viele Freiwillige aus allen Teilorten. Den Anfang machten am Freitag, den 8. April die Schülerinnen und Schüler der Stefan-Rahl-Grundschule und der Grundschule Weißenau sowie die Kinder der Katholischen Kindertagesstätte St. Maria und vom Evangelischen Kinderhaus Lukas. Am darauffolgenden Samstag waren dann Vereinsmitglieder und Privatpersonen im Einsatz um Wege, Böschungen und Waldstücke von unachtsam liegengelassenem oder absichtlich weggeworfenem Müll zu befreien. Vom Zigarettenstummel über Plastikflaschen und Getränkedosen sowie Verpackungen und Fast-Food-Resten bis hin zu Autoreifen war alles dabei. Insgesamt wurden über sechshundert Kilo Abfall aufgesammelt, welche vom Ortsbauhof anschließend fachgerecht entsorgt wurden. Die Ortsverwaltung bedankt sich bei allen Beteiligten, die sich am Umwelttag engagiert und somit einen wertvollen Beitrag für die Ortschaft Eschach geleistet haben.