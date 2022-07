Vortrag in Ravensburg: Umweltschützer plädieren für neuen Lebensstil in der Klimakrise

Das Museum Humpis-Quartier zeigt in seiner aktuellen Sonderausstellung die Geschichte des Klimawandels von der Kleinen Eiszeit im 14. Jahrhundert bis heute. Im Fokus stehen die sozialen, kulturellen und ökonomischen Folgen von Klimaschwankungen und Wetterereignissen in Ravensburg und Umgebung. Die Ausstellung ist noch bis zum 2. Oktober zu sehen, jeweils Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Am Montag, 1. August, gibt es von 17 bis 19.30 Uhr eine geführte Radtour „durch die Ravensburger Klimazukunft“. Zusammen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung und den Technischen Werken Schussental geht es zu Projekten und Planungen, die dazu beitragen sollen, dass Ravensburg bis 2040 klimaneutral wird: Themen sind Wärme- und Energiewende, Stadtentwicklung, Radverkehrsinfrastruktur, Elektromobilität und Klimaanpassung. Die Strecke ist fünf Kilometer lang, gefahren wird in gemäßigtem Tempo. Startpunkt ist das Museum Humpis-Quartier in der Marktstraße 45. Die Teilnahme ist kostenfrei.