„Umweltprofis von morgen“ kommen aus Ravensburg

Zu den „Umweltprofis von morgen“ gehören seit Kurzem auch Schüler aus Ravensburg: Sie wurden am 1. Juli beim gleichnamigen landesweiten Wettbewerb für ihre Idee von beheizbaren Fahrradgriffen ausgezeichnet.

„Gerade aufgrund schlechter Witterung fährt man halt doch Auto, weil es einfach witterungsbeständiger ist. Und das wollten wir angehen“, sagt der 18-jährige Lukas Hirschmann, Schüler der Gewerblichen Schule Ravensburg. Er hat mit seiner Arbeitsgruppe ein ganzes Schuljahr an der Entwicklung beheizbarer Griffe für E-Bikes gearbeitet.

Gebaut wurde bei Lukas Hirschmann zuhause. Mithilfe eines zusätzlichen Geräts am Gepäckträger wird die Stromstärke des E-Bike-Akkus gesenkt und ein Heizpad an den Griffen erwärmt. Das E-Bike für den Prototyp hat die Ravensburger Partnerfirma „Die Fahrradprofis“, die auch bei der Entwicklung der Idee half, zur Verfügung gestellt. Um die Geschäftsidee an den Markt zu bringen, fehlen bislang die finanziellen Mittel, sagt Hirschmann.

Bei dem Projekt haben die Schüler nicht nur viel über technische Details eines E-Bikes gelernt, sondern auch über die Zusammenarbeit in einer Gruppe. Sie stießen immer wieder auf Probleme, zum Beispiel als sie ihren theoretischen Plan anfingen, in die Tat umzusetzen. „Der Umbau war der erste Moment, an dem wir gemerkt haben: Wir kommen nicht weiter.“ Dann hat die Partnerfirma der Gruppe weitergeholfen. Bei Entscheidungen im Projekt haben die Schüler gemerkt, wie schwierig es sein kann, sich einig zu werden. „Wenn es Sachen zu entscheiden gab, dann wurde natürlich erst mal argumentiert, jeder hat seine Meinung eingebracht“, sagt Hirschmann. „Es gab natürlich auch Differenzen in der Gruppe, aber das ist, glaube ich, auch ganz normal.“

Bei der Entwicklung hat die Arbeitsgruppe auch auf die Sicherheit des Produktes Wert gelegt. Es bestehe eine Sicherung gegen einen Kabelbrand. Verbrennungen an den Händen seien aufgrund der geringen Stromstärke fast ausgeschlossen, meinen die Erfinder. Mit dem Gerät am Rad kann man auch im Regen radeln. Außerdem haben die Schüler auf Nachhaltigkeit geachtet: Die Halterung für den Griff ist ihren Angaben zufolge vollkommen aus pflanzlichen Materialien hergestellt.

Die Erfindung wäre nach Vorstellung von Hirschmann und seinen Mitstreitern als „Umbau-Kit“ für das eigene E-Bike zu kaufen. Ob es jemals in Serie hergestellt und im Laden erhältlich sein wird, stehe noch in den Sternen.

Bei dem Wettbewerb „Umweltprofis von morgen“ haben noch fünf weitere Gruppen der Gewerblichen Schule Ravensburg teilgenommen. Eine Gruppe hat zum Beispiel einen Film zum Thema Mobilität in Zusammenarbeit mit der Firma Vetter gedreht, der die Mitarbeiter unterstützen soll, ihre Fahrt zur Arbeit umweltschonender zu gestalten.