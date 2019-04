Umstellung auf erneuerbare Energien verzögert sich

Erst Ende 2022 und damit gut ein Jahr später als ursprünglich geplant, wird die Energieversorgung des Schul- und Verwaltungsquartiers auf erneuerbare Energien umgestellt sein. Das geht aus den Unterlagen der Kreisverwaltung hervor. Franz Baur, der für Schulen zuständige Dezernent beim Landratsamt, bestätigte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ die Verspätung. Gründe für die Verzögerung seien „dringliche bauliche Handlungsfelder aus der regionalen Schulentwicklung“, „die Frage der zukünftigen Unterbringung der Verwaltung in Ravensburg und Weingarten“, „laufende Projekte bei den Krankenhausimmobilien“ und die „angespannte Personalsituation“, heißt es vonseiten der Kreisverwaltung.

Der geplante Umbau betrifft das Kreishaus II in der Gartenstraße und das Schulzentrum im Norden Ravensburgs mit der Gewerblichen Schule, dem Berufsschulzentrum und der Martinusschule. Ziel ist es, den Energiebedarf des Schul- und Verwaltungsquartiers zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken. Kern des Projekts ist laut Kreisverwaltung die Herstellung einer Wärmeenergiezentrale und der Ausbau eines Nahwärmeversorgungssystems. Laut Projektbeschreibung soll ein mit Biogas betriebenes Blockheizkraftwerk Wärme und Strom erzeugen, für die Wärmegewinnung werden Holzhackschnitzel-Kesselanlagen installiert. Zudem werden Photovoltaikanlagen auf die Dächer der Gebäude montiert, die den Grundstrombedarf decken sollen. Der Fuhrpark der Kreisverwaltung wird auf Elektroautos umgestellt.

Insgesamt kostet das Projekt rund 8,2 Millionen Euro. Rund 2,9 Millionen bekommt der Kreis an Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Die Zusage für die EFRE-Fördermittel hatte der Kreis schon Anfang 2017 erhalten. Im Juli 2017 gab der Kreistag grünes Licht für die Umsetzung. Doch dann passierte eineinhalb Jahre nichts. Erst Ende 2018 nahm die Verwaltung die Arbeit an dem Projekt wieder auf. Das Problem: Die Fördergelder verfallen, wenn der Umbau nicht bis Dezember 2022 fertig wird. Um das nicht zu riskieren und die verlorene Zeit wieder aufzuholen, schlug die Verwaltung dem Kreistag vor, für das Projekt einen Generalplaner und für die Bauausführung ein Generalübernehmer zu beauftragen. Dadurch erhofft man sich einen Zeitgewinn von zwei Monaten. „Das kostet nicht mehr“, erklärt Franz Baur auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Dennoch sei es ein „ungewöhnlicher Weg“, gibt der Dezernent zu. Doch um das Projekt rechtzeitig umsetzen zu können, müssten „Schnittstellen und Koordinationsaufwand minimiert“ werden. Der Kreistag stimmte dem Vorschlag der Verwaltung in seiner jüngsten Sitzung in Obereschach einstimmig zu.