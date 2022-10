Umfrage zum Jugendwort des Jahres: „Ich hätte dieses Wort auch gewählt“

Das Wort „smash“ ist vor Kurzem zum Jugendwort des Jahres 2022 gewählt worden. Es wird verwendet, um auszudrücken, dass jemand oder etwas gut oder attraktiv ist und stammt von dem Spiel „smash or pass“. Lara Baotic hat drei Jugendliche gefragt, ob sie das Wort benutzen und wie sie generell zur Wahl des Jugendworts stehen.

„Ich hätte dieses Wort auch gewählt“, sagt Arianna Faruolo (15). Sie benutzt es häufig, da „es ein kurzes Wort ist, das etwas Positives ausdrückt und aussagt, dass einem etwas gefällt oder eine Person attraktiv ist.“ Die Wahl des Jugendworts an sich findet sie gut, weil „die Wahl die Äußerungen der Jugendlichen thematisiert“. Aber sie ist der Meinung, dass „ausschließlich Jugendliche an der Wahl teilnehmen sollten, da die Jugendlichen am besten wissen, wie sie sich ausdrücken“.

Der gleichen Meinung ist Fabiana Kunstmann (14). Sie ist „positiv überrascht“, da sie das Wort täglich benutzt und der Meinung ist, dass dieses „berechtigt gewonnen“ hat. „Die Wahl ist jedes Jahr aufs neue ein großes Thema in den sozialen Netzwerken, wo die Jugendlichen miteinander ins Gespräch kommen“, sagt Fabiana. Dennoch meint sie: „Die Älteren haben eine andere Auffassung von Jugendsprache und sollten deshalb nicht mitwählen.“

Ganz anderer Meinung ist Sofia Klaus (16). Sie beschreibt das gewählte Wort „smash“ als „ziemlich oberflächlich, da es ja oft dazu verwendet wird, das Äußere einer Person zu bewerten“. Deswegen benutzt sie das Wort auch nicht. Obwohl sie nicht viel vom Jugendwort des Jahres hält, ist sie trotzdem der Meinung, dass „keine Älteren aber auch keine Kinder“ mitwählen sollen. Diese könnten nämlich die zu wählenden Wörter „falsch verstehen und interpretieren.“

Die Wahl des Jugendwortes findet seit 2008 statt. Der Langenscheidt-Verlag ruft dazu auf, alle Altersgruppen dürfen an der Wahl teilnehmen. Seit 2020 werden jedoch nur die Stimmen der Jugendlichen gewertet. In den vergangen Jahren setzten sich die Wörter „cringe“, „lost“ und „Ehrenmann“ durch. An der Wahl wird oftmals kritisiert, dass die Wörter nicht aktuell genug sind oder sogar gar nicht zur Jugendsprache gehören.