Umfrage: Wie sehr belastet Sie die Miete?

Eine 95-Quadratmeter-Wohnung in Ravensburg für 1100 Euro Kaltmiete, sozialer Wohnungsbau in Spaichingen für fast 12 Euro je Quadratmeter: Wohnen in Deutschland wird immer mehr zum Luxusgut.

Vor allem Familien haben es häufig schwer bei der Wohnungssuche. So wie Annett Deutsch und Uwe Fischer, die für sich und ihren Sohn im Babyalter in Tettnang und Umgebung eine Bleibe suchen. Wie sehr das an den Nerven zerrt, wird deutlich, als Annett Deutsch bei einer Podiumsdiskussion im März ans Mikrofon tritt. Dort ringt sie um Worte, stockt immer wieder. Die Wortmeldung kostet sie Kraft. Immer wieder scheitert es am Geld oder daran, dass die Konkurrenz den Vermietern sicherer erscheint. „Viele Vermieter wollen keine Kinder im Haus haben“, lautet das ernüchternde Fazit der beiden.

Fälle wie diese gibt es viele, landauf, landab. Mit einer Umfrage wollen wir daher herausfinden, wie belastend Ihre Wohnsituation für Sie ist. Suchen sie aktuell eine Wohnung? Ist Ihnen Ihre bisherige Wohnung zu teuer? Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um unsere Fragen zu beantworten. Je mehr Menschen aus der Region teilnehmen, desto aussagekräftiger wird das Ergebnis - teilen Sie diese Umfrage daher gerne mit Freunden, Verwandten und Bekannten! Zum Ende der Serie wollen wir die Daten auswerten und die - vielleicht überraschenden - Ergebnisse in unserer Berichterstattung präsentieren.

Ihre Angaben sind anonym

Ein Wort noch zum Datenschutz: Wir speichern von Ihnen keine personenbezogenen Daten - Ihre Antworten sind daher anonym. Die freiwilligen Angaben Ihrer Kontaktdaten werden von uns in einem zweiten Formular erhoben und können von uns nicht mit den Angaben zu Ihrer Wohnsituation im ersten Formular verknüpft werden. In beiden Fällen werden die Formulardaten verschlüsselt zu einem Server in Deutschland übertragen.

Sowohl die Angaben zu Ihrer Wohnsituation als auch Ihre Kontaktdaten verwenden wir ausschließlich zu redaktionellen Zwecken und werden sie nach Abschluss der Serie, wenn wir die Daten ausgewertet haben, löschen.

In jedem Fall werden personenbezogene Daten absolut vertraulich und im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben behandelt.

Bitte nehmen Sie sich nun ein paar Minuten Zeit, um unsere Fragen zu Ihrer Wohnsituation zu beantworten.

Sie wollen uns außerdem noch von einem besonderen Erlebnis bei der Wohnungssuche berichten? Dann haben Sie hier die Möglichkeit dazu. Bitte beachten Sie aber, dass dies kein Platz für einfache Wohnungsgesuche oder -Angebote ist.

Mehr entdecken: Mit Kind keine Chance auf eine Wohnung

Mehr entdecken: Familie steht bald ohne Wohnung da

Mehr entdecken: Ravensburg plant riesige Neubaugebiete

Mehr entdecken: Ärger über hohe Mieten in Ravensburg und Umland

Mehr entdecken: Wegen Ferienwohnungen fehlt Wohnraum