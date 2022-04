Höhere Lebensmittelpreise als Belastung: Leser von Schwäbische.de finden dazu klare Worte

Die Preise für viele Lebensmittel sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Im März kosteten Nahrungsmittel laut Statistisches Bundesamt 6,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Teuer wurden vor allem Speisefette und Speiseöle (plus 17,2 Prozent) sowie frisches Gemüse (+14,8 Prozent). Aber auch Milchprodukte, Eier, Fleisch, Wurst und Produkte aus Getreide wie Brötchen, aber auch Nudeln, Maultaschen und Spätzle kosten nun deutlich mehr.

Sowohl Bauern als auch die verarbeitende Industrie kämpfen mit höheren Kosten für Energie, Dünger, Futter und Logistik. Vielfach müssen sie einen Teil der Kosten an die Kunden weitergeben.

Als wichtigste Ursache für den aktuellen Preissprung gelten die Folgen des Ukraine-Kriegs. Aber schon vor Kriegsausbruch sind die Preise im Handel deutlich gestiegen. Grund dafür sind die weltweiten Auswirkungen der Corona-Pandemie und die höheren Energie- und Gaspreise seit Sommer 2021.

Ein Ende der Erhöhung der Lebensmittelpreise ist vorerst nicht in Sicht.

Wir haben deshalb die Leser von Schwäbische.de gefragt: Wie sehr belasten Sie die gestiegenen Lebensmittelpreise? Müssen Sie sich einschränken? Und kaufen Sie jetzt anders ein?

Eine Auswahl der Kommentare, die uns über Schwäbische.de und unsere Seiten bei Facebook und Instagram erreicht haben:

Jeder muss leben können, auch der Landwirt.

Cornelia K.: Warum sind uns Lebensmittel nicht mehr wert? Wer mal den Blick ins Ausland wagt, der wird feststellen, dass die Leute dort wesentlich mehr von ihrem Einkommen für Lebensmittel ausgeben. Diese deutsche "Geiz-ist-geil-Mentalität" funktioniert ohnehin nicht auf Dauer. Wir kochen jeden Tag frisch, ohne Fertigprodukte und nur sehr eingeschränkt gibt es Fleisch und Wurstwaren. Jeder muss leben können, auch der Landwirt. Und der braucht einen Preis, bei dem auch noch so gut verdient, dass er ordentlich davon leben kann. Ich kann nur jedem raten, sein Essen von Grund auf selber zu kochen. Das ist gesund, preiswert und lecker. Win win für alle und die Preise schlagen dann nicht so krass durch.

Man rennt und rennt und kommt nicht ans Ziel.

Tanja U.: Ich fühle mich mittlerweile wie ein Hamster im Hamsterrad. Man rennt und rennt und kommt nicht ans Ziel. Ich versuche zu sparen und zu sparen, dennoch ist irgendwie am Ende des Monats immer weniger auf Konto. Irgendetwas läuft hier falsch.

Mein Einkaufsverhalten habe ich nicht verändert.

Alex M.: Eigentlich wollte ich meinen 450-Euro-Job nach der nächsten Tariferhöhung an den Nagel hängen. Durch die gestiegenen Preise (nicht nur Lebensmittel) werde ich einfach weiterhin abends noch was dazu verdienen. Mein Einkaufsverhalten habe ich nicht verändert. Ich kaufe schon immer preisbewusst ein und lasse mich nicht vom Handel verführen.

Es ist echt schwer geworden, über den Monat zu kommen

Carola L. via Instagram: Leider trifft es mich und meinen Mann sehr. Wir beziehen Erwerbsminderungsrente, die wir noch mit Sozialhilfe aufstocken müssen, da wir sonst gar nichts zu essen und trinken hätten. Es ist echt schwer geworden, über den Monat zu kommen. Hier in der Kleinstadt, wo wir wohnen, gibt es keine Tafel oder "too-good-to-go". Müsste für beides mit der Bahn in die Nachbarstadt fahren. Das Ticket kostet auch schon 7 Euro, das lohnt sich mal gar nicht.

Der Staat greift nicht ein.

Stefan M.: Es ist leider in Deutschland zwischenzeitlich so, dass sich Konzerne die Krise zunutze machen, um sich die Taschen vollzustopfen. Bei den Erzeugern kommt keine müde Mark an, geschweige denn ein Euro. Wie bei Benzin und Diesel greift der Staat nicht ein, weil er ja daran mitverdient.

Es liegt auch an uns.

Jürgen E.: Ich merke davon kaum etwas. Aber gerade bei Einkommensschwachen dürfte die Teuerung deutlich über 6% liegen: Günstiges Mehl, Nudel, Öl und so weiter werden weggehamstert. Die teureren Marken sind aber gut verfügbar - nur eben deutlich teurer, zu teuer. Und meist hat man da auch kaum Vorräte, um überbrücken zu können. Bei den Tafeln sieht es wohl ähnlich bzw. noch schlimmer aus. Es liegt also nicht nur an Krieg, Lieferketten und Rohstoffabhängigkeit - sondern auch an uns.

Industrielle Fertigprodukte sind ungesund, teurer und unnötig.

Harald S.: Warum ist die deutsche Bevölkerung tendenziell übergewichtig? Die Nachkriegsgeneration hatte dieses Problem nicht. Wenn ich mein Geld für Fast-Food, Klamotten, Beauty – Gedöns, Events und pompösen Urlaub verballere, wird es halt eng. Industrielle Fertigprodukte sind ungesund, teurer und unnötig. Selber kochen und backen macht nicht nur Spaß, sondern generiert auch für die Erzeuger faire Preise.

Geringverdienern sollte der Staat unter die Arme greifen.

Markus O.: Endlich bekommen Lebensmittel den Preis, den sie auch wert sind. Geringverdienern und dergleichen sollte der Staat eben mit Lebensmittelmarken unter die Arme greifen. Bloß nicht mit Geld, denn das wandert sonst in andere Kanäle.

Dann wird halt auch mal was eingefroren.

Daniel V. via Facebook: Ich verkneife mir einfach Extras und schaue noch mehr, wo ich Angebote herbekomme bzw. wo Artikel reduziert sind. Dann wird halt auch mal was eingefroren.

Fleischreduktion kompensiert die Nahrungsmittelausgaben.

Manfred T.: Achtsamer und weniger essen kompensieren derzeit ganz gut die Lebensmittelteuerung. Wobei weniger nicht heißt zu wenig. Eher vom zu viel auf gut und ausreichend. In der Gastronomie werden leichtere Gerichte bestellt, ein großer Salat mit guten Beilagen. Oder eben 2 kleinere Gerichte, dann teilen wir zu zweit. Wenn etwas übrig bleibt, nehmen wir es nach Hause, haben wir früher nicht gemacht. Wir waren früher elf Personen in unserer Familie, da haben wir aus zwei Gärten einfach und viel Gemüse gegessen. Fleisch gab es erst gar nicht, dann selten, dann etwas mehr. Viel Gemüse und Fleischreduktion begrenzen auch etwas die Nahrungsmittelausgaben.

Vielleicht passiert da gerade eine Bereinigung.

Rudolf B.: Lebensmittel sollten einen fairen Preis kosten. In der Vergangenheit war dieser Preis dank Billigimporten (z.B. Sojafutter) und Subventionen häufig viel zu niedrig, wie auch bei Rohstoffen und Energie. Vielleicht passiert da gerade eine Bereinigung, jedoch mit der Gefahr, dass auch Trittbrettfahrer versuchen sich zu bereichern. Anstelle von Subventionen sollten nun sozial Schwache direkt unterstützt werden. Ich war schon immer bemüht sparsam-fair einzukaufen, außerdem ist dieses Jahr die Heizung bereits auf aus, um Putin zu ärgern. Autofahren wird auch nochmals reduziert. Die Veränderung hält sich somit in Grenzen.

Lieber auf das australische Steak verzichten.

Christian H.: Es fällt schon beim Bezahlen auf, dass der Wocheneinkauf etwa 15 € teurer ausfällt als sonst. Wobei ich sowieso möglichst auf Discounterware verzichte, sondern vor allem regional und von kleineren Erzeugern kaufe. Ich bin daher schon länger bereit, für Lebensmittel das zu bezahlen, was sie auch wert sind. Wobei mir schon klar ist, dass sich das nicht alle leisten können. Man muss aber auch nicht den billigsten Müll (das ist es oft, da hier die Abfälle der hochwertigen Produkte verwendet werden) verwenden, sondern lieber auf das "tolle australische Steak" verzichten.