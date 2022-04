Sollte man Wochenend-Feiertage nachholen? Leser von Schwäbische.de finden dazu klare Worte

In Deutschland fallen 2022 zwei der ans Datum gebundenen Feiertage auf einen Sonntag: der 1. Mai und der 25. Dezember. Wer berufstätig ist, kann also nicht von zusätzlichen freien Tagen profitieren. Die Debatte darüber, Feiertage nachzuholen, wenn sie auf einen Samstag oder Sonntag fallen, ist keineswegs neu. Zum 1. Mai ist sie aber wieder entbrannt.

Politiker der Linkspartei und der Grüne wollen deshalb Feiertage, die aufs Wochenende fallen, nachholen. In vielen Ländern - darunter Belgien, Spanien und Großbritannien - werden Feiertage, die an einem Wochenende liegen, am darauffolgenden Werktag nachgeholt.

Die Arbeitsmarktexpertin der Grünen, Beate Müller-Gemmeke, sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post": "Natürlich ist es für Beschäftigte ärgerlich, wenn gerade der Tag der Arbeit, der Feiertag am 1. Mai, auf einen Sonntag fällt." Es sei jetzt an der Zeit, "gesellschaftlich darüber zu diskutieren, dass Feiertage, die auf einen Sonntag fallen, nachgeholt werden können, wie es bereits in einer ganzen Reihe von Ländern der Fall ist", sagte Müller-Gemmeke.

Auf den Vorstoß seiner Parteikollegin Müller-Gemmeke nahm Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Bezug, indem er zu bedenken gab, dass die Jahresarbeitszeit innerhalb der Europäischen Union in Deutschland mit Abstand am geringsten sei.

Die Chance, dass Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, ausgeglichen werden, scheint auch dieses Mal nicht sehr realistisch zu sein. Zuletzt war die Linke 2019 im Bundestag mit ihrem Vorhaben gescheitert.

Wir haben deshalb die Leser von Schwäbische.de gefragt: Sollten Feiertage, die auf das Wochenende fallen, unter der Woche nachgeholt werden?

Eine Auswahl der Kommentare, die uns über Schwäbische.de und über Facebook erreicht haben:

Bundeseinheitliche Feiertage könnte man schon nachholen.

Walter Schumann via Facebook: Bundeseinheitliche Feiertage könnte man schon nachholen. Und nur diese, denn katholisch geprägte Bundesländer haben meines Erachtens eh viel mehr Feiertage!

In den meisten Fällen ist der Grund des Feiertags gar nicht mehr im Wissen verankert.

Gabriele A.: Ich bin strikt dagegen, Wochenend-Feiertage nachzuholen. In den meisten Fällen ist der Grund des Feiertages gar nicht mehr im Wissen verankert, wie z. B., warum Christi Himmelfahrt ein Feiertag ist. Und dann ist das, was den meisten am Feiertag so wichtig ist - das Ausschlafen, der freie Tag - am Wochenende sowieso gegeben.

Unnötig wie ein Kropf.

Karin Stotz via Facebook: Meine Meinung: unnötig wie ein Kropf. Die überwiegenden Bürger nutzen die Feiertage ausschließlich zum Freizeitvertreib und nicht im eigentlichen Sinne. Beispiel: wer geht noch auf Kundgebungen am 1. Mai? Nein, da wird alles möglich gemacht, nur das nicht. Und so ist es mit den kirchlichen Feiertagen ebenso. Bei uns hat es 30 Tage Jahresurlaub und 52 Wochenenden. Wer da nicht erholt, dem ist nicht zu helfen. Sollte das kommen, entlasse ich meine Vollzeitkraft und arbeite mit 450 Eurokräften, die muss ich an Feiertage nicht bezahlen.

Kein Interesse an einer Verschiebung.

Hans-Joachim D.: Da ich Rentner bin, habe ich kein Interesse an einer Verschiebung von Feiertagen.

Es sollte auch an die klein- und mittelständischen Unternehmen gedacht werden.

Hans G.: Die Feiertage sollten auf keinen Fall nachgeholt werden. Es sollte, in der Zwischenzeit auch an die klein- und mittelständischen Unternehmen gedacht werden, auch diese haben momentan eine schwere Zeit.

Ansinnen schon im Ansatz zutiefst verwerflich.

Ralf R.: Als öffentlich bestellte Pflegeperson, die einen hochgradig pflegebedürftigen Menschen rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche zu Hause zu versorgen hat, kann ich aus eigener Erfahrung heraus berichten, dass besonders die Feiertage enorm kritisch sind. So musste ich an Weihnachten den ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen, der aber keine Anstalten machte, sich ernsthaft mit plötzlich aufgetretenen Schmerzen auseinanderzusetzen. Erst nach Weihnachten war eine Ärztin bereit für einen Hausbesuch. Würden auf einen Sonntag fallende Feiertage nachgeholt, müssten die mit extremen Schmerzen verbundenen Qualen noch länger von den Schwächsten ausgehalten werden. Insofern ist solch ein äußerst unmenschliches Ansinnen schon im Ansatz zutiefst verwerflich.

Ist eine Überlegung wert.

Sascha A.: Ist eine Überlegung wert. Wenn man bedenkt, dass Frankreich und Spanien mehr freie Tage haben als wir. Die Spanier haben mehr Urlaubsanspruch und mehr Feiertage als wir und holen die Feiertage sogar nach. Da hinkt Deutschland stark hinterher. Muss ja nicht jeder Feiertag sein. Aber gerade, wenn Weihnachten auf Samstag/Sonntag fällt, geht für viele ein großer Teil vom Urlaub für die Feiertage drauf, die dazu noch in vielen Betrieben Pflichturlaub sind.

Mal sehen, wer dann wieder schreit.

Rainer K.: Wenn schon, dann gleich richtig. Feiertag am 1. Mai nur für Gewerkschaftsmitglieder, kirchliche Feiertage nur für Mitglieder der jeweiligen Konfession, usw. Mal sehen, wer dann wieder schreit.

Warum nicht!

Karl S.: Warum nicht! Würde mal dem Arbeitnehmer zugutekommen.

Wir haben in Deutschland die meisten Urlaubstage.

Reinhard K.: Das würde den Unternehmen wieder unnötige Kosten aufbürden, die sie wieder auf Ihre Produkte oder Dienstleistungen umlegen müssten. Wir haben in Deutschland die meisten Urlaubstage, da braucht man nicht noch zusätzlich die Feiertage auf Arbeitstage umzulegen. Die allermeisten wissen eh nichts mehr mit dem Feiertag anzufangen, außer, dass es ein freier bezahlter Arbeitstag ist.

Denkt doch auch an die Leute, die im Einzelhandel tätig sind.

Sybille S.: Das finde ich nicht gut, einen Feiertag nachzuholen. Denkt doch auch an die Leute, die im Einzelhandel tätig sind. Die sind jetzt schon am Limit, weil niemand mehr im Verkauf arbeiten will. Und wenn man dann noch einen zusätzlichen Feiertag macht, kaufen die Leute immer ein wie blöd.

Für die Arbeitgeber ist das nicht zumutbar.

Monika S.: Ich finde, die Feiertage sollten nicht nachgeholt werden. Für die Arbeitgeber ist das nicht zumutbar. Wir haben doch relativ viele freie Tage.

Hört auf, jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf zu treiben.

Cornelia K.: Ob wir jetzt die meisten Feier- und Urlaubstage oder nicht, ist doch gar nicht relevant. Fakt ist, dass es viele freie Tage bei uns gibt. Außerdem gibt es viele andere (größere) Probleme. Liebe Politiker: Geht die endlich an und hört auf, jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf zu treiben.

Geld wächst bei diesen Herrschaften auf den Bäumen.

Ernst R.: Linkspartei und die Grünen! Wie üblich. Geld wächst bei diesen Herrschaften auf den Bäumen, man muss nur genügend Bäume pflanzen.

Jedoch würde das die Betriebe Milliarden kosten.

Joachim Hauser via Facebook: Für das arbeitende Volk ist das eine super Idee, jedoch würde das die Betriebe Milliarden kosten. Und was haben Rentner davon? Nichts. Man könnte ja einen Sonderbonus an die Rentner bezahlen, steuerfrei.