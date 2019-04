Umfrage: So haben die Ravensburger gefastet

An Ostern endet die Fastenzeit. Dabei verzichtet man über einen Zeitraum lang auf etwas Bestimmtes, zum Beispiel darauf, Fleisch zu essen. Viele entscheiden sich auch für das Internet, Smartphone oder das Rauchen. Unsere Praktikantin Lena Härle wollte in Ravensburg wissen: Fasten die Menschen noch oder ist es dem Großteil egal? Die Gründe für das Fasten fallen bei den Befragten sehr unterschiedlich aus. Andere verzichten seit ihrer Kindheit auf bestimmte Dinge und haben als Erwachsene damit aufgehört, manche haben gar nicht erst damit angefangen.

Auf das Rauchen verzichtet zum Beispiel die 53-jährige Vanessa aus Ravensburg. Sie sei von Kindesalter an christlich erzogen worden und ist so mit dem Fasten groß geworden. „Meine Mutter war streng und hat mich jeden Sonntag in die Kirche geschleppt“, erzählt sie. Fasten sei eine Tradition für sie, und es ginge um das eigene Durchhaltevermögen, es sei eine Herausforderung. Auch sie selbst sei schon öfters schwach geworden.

Lukas Ernst hält es mit seinen 44 Jahren ähnlich. Dieses Jahr verzichtete er unter anderem auf das Rauchen und hält dies eigenen Angaben nach gut aus. Ernst habe in den vergangenen Jahren immer mal wieder gefastet. Er versuche, dann zu fasten, wenn es ihm beruflich gerade reinpasst, da er in manchen Jahren einfach zu viel Stress habe oder zu viele andere Dingen im Kopf hat.

Eine andere Art zu fasten beschreibt eine 37-jährige Passantin aus Ravensburg, die auf die „Spielereien“ mit ihrem Handy verzichtet. Sie nutze ihr Handy während der Fastenzeit nur noch für wichtige Dinge, die sie auch beruflich benötigt. Sonst lasse sie die Finger von Social Media und all den Klatsch-Websites. Das habe allerdings den Nachteil, dass sie Social-Media-Klatsch nicht mehr mit ihren Freundinnen teilen kann. Der Vorteil: Sie sei oft nicht mehr so gestresst und habe viel öfter einen klaren Kopf, da sie das Gefühl habe, nicht mehr ständig mit Neuigkeiten „bombardiert“ zu werden. Der 38-jährige Benedict Schulz aus Weingarten hält nichts vom Fasten. Er sei nicht religiös erzogen worden und so nie in Berührung mit der Karwoche oder der Idee des Fastens gekommen.

Im Gegensatz zu der 50-jährigen Isabelle Shrek, die sehr wohl religiös aufgezogen wurde und somit auch von klein auf gefastet hat. Dies habe sie aber nicht fortgesetzt, nachdem sie älter geworden sei. Ähnlich verhält es sich bei Jörg Wiest aus Weingarten. Er habe das Fasten aber in der Vergangenheit nie wirklich ernst genommen, sagt er. Da seine eigenen Kinder nun aber von der Schule aus fasten, habe er es sich selbst dieses Jahr auch wieder vorgenommen und verzichtet mit seinen Kindern auf Süßigkeiten.