Umfrage: Sexismusdebatte überschattet Rutenfest

Erst seit 2001 haben die Hauptschüler Ravensburgs einen Schießwettbewerb neben den anderen Schulen. Dies war eine Veränderung, die vielen Ravensburger nicht genügt. Jedes Jahr wird in Erwartung des Rutenfests diskutiert, ob es gerecht ist, dass bei den Schießwettbewerben nach Schulart getrennt wird. Außerdem wird gerne auch über die Stellung der Mädchen diskutiert, denn sie sind von der Mitgliedschaft bei Trommlerkorps und Landsknechte nach wie vor ausgeschlossen, beim Adlerschießen sind sie von den Jungen getrennt und dürfen erst später anfangen. SZ-Mitarbeiter Richard Marschall hat in Ravensburg nach der Meinung der Menschen gefragt.

Karl Heinz Schneider aus Bad Saulgau findet, dass Vereine wie die Landsknechte nur gemeinsam mit den Mädchen und den Schülern der anderen Schularten eine Zukunft haben können. Er fürchtet, dass solche Gruppen ansonsten aussterben würden, da sich schon jetzt ein Mangel an Teilnehmern bei Traditions- und Heimatsveranstaltungen abzeichne. Es sei daher sinnlos, ausschließlich männliche Gymnasiasten zu rekrutieren. Herr Schneider findet, dass es praktischer und zeitgemäßer bei solchen Ereignissen ist, nach Alter zu trennen statt nach Schule und Geschlecht.

Die benachteiligte Behandlung der Mädchen verstößt gegen Artikel 3 des Grundgesetzes, man könne an solchen Traditionen nicht festhalten, findet Jürgen Kappler. Ravensburg müsse neue Wege gehen, denn es gibt nur ein Rutenfest. Drei verschiedene Schießwettbewerbe und Geschlechtertrennung gehören da nicht hin. Besonders da das Adlerschießen der berühmteste der drei Wettbewerbe sei, und es nicht fair für Schüler und Schülerinnen anderer Schularten sei, davon ausgeschlossen zu werden.

Für Sigrid Petugger gehört eine Geschlechtertrennung und der Ausschluss von Frauen schlichtweg nicht ins 21. Jahrhundert. Ohne Frauen gebe es schließlich auch keine Männer. Die Trennung nach Schulart ergibt für sie keinen Sinn. Jeder Mensch sei einzigartig, die Fertigkeiten im Schießen würden nicht durch die Grundschulempfehlung entschieden.

„Meine Kinder waren Realschüler und haben sich darüber nicht beschwert, denn sie hatten das Bogenschießen“, sagt Sabine Stauber. Jede Schulart habe ihren eigenen Wettbewerb, das sei praktisch so und habe Tradition, meint Stauber. Die Schüler der Hauptschulen hätten sich ihr Wappenschießen erarbeitet, man müsse da nicht immer alles vermischen. Mädchen gehörten nicht in die Traditionsvereine, sie kenne diese schon seit ihrer Kindheit als rein männlich. Dass die Schülerinnen und Schüler selbst sich beschwert hätten, sei ihr neu.

Auch Andrea Heilig hat von ihren Kindern nie eine Klage über die Trennung der Schulen gehört und auch sonst denkt sie nicht, dass die Ravensburger Schüler wirklich ein Problem damit hätten. Man müsse die Jungen auch unter sich sein lassen. Es gebe auch sonst genug Möglichkeiten für Frauen, sich für das Rutenfest zu engagieren. Hier sei Veränderung schlicht unnötig, da es keinen Bedarf für eine Veränderung gebe.

Rainer Krumm war selbst ein Landsknecht und hat zu der Debatte eine klare Meinung. Vorab stellt er klar, das grundsätzlich kein Mitglied der Landsknechte oder des Trommlerkorps Frauen diskriminieren will. Jedoch sieht er in diesen Vereinen noch eine ganz andere Funktion als die des Schießens, des Trommelns und des Traditionenerhaltens. Eben durch die Geschlechtertrennung und das Unter-sich-sein entstünden Verbindungen und Freundschaften, die ein ganzes Leben halten, die anderweitig nicht zustande kämen. In diesem Sinne begrüßt er die Gründung von Mädchengruppen. Die Äußerungen des Rutenfestkommissionsvorsitzenden Dieter Graf, der sich für ein gemeinsames Adlerschießen von Mädchen und Jungen ausgesprochen hatte, sind für Rainer Krumm nicht nachvollziehbar. Wenn Graf so denkt, sollte er zunächst das Altenschießen für Frauen öffnen. Ein gemeinsames Schießen aller Schulen findet Krumm schlichtweg nicht praktikabel, dafür reiche ein Tag nicht aus.