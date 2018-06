Umbau der Volksbank dauert noch bis Frühjahr 2016

Seit Mitte Oktober wird das historische Volksbank-Gebäude am Ravensburger Marienplatz komplett renoviert. Die Bank rechnet mit einer Investition von 9 bis 10 Millionen Euro. Danach können Mitglieder und Kunden unter anderem die Schalterhalle ebenerdig betreten. Außerdem wird ein Fahrstuhl eingebaut. Die Volksbank ist seit 1910 am Marienplatz ansässig und gehört hier zu den prägenden Immobilien. Der Komplex ist zentral gelegen, aber nicht mehr zeitgemäß. Die Bank prüfte laut eigenen Angaben Alternativen, entschied sich aber, am alten Standort festzuhalten. Der erste Bauabschnitt betrifft den Umbau im Haus Marienplatz 36 und dauert bis Frühjahr 2016. Für diese Zeit wurde das Service- und Beratungsgeschäft vollständig in die Kirchstraße 7 verlegt. Dieser Gebäudeteil wird dann ab Frühjahr 2016 umgebaut. Foto: Felix Kästle