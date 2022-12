Um den Gespinstmarkt fließt die Fernwärme

Am Ravensburger Gespinstmarkt ist es so weit. Dort werden zwischen Rossbachstraße und Marktstraße die ersten Gebäude mit Fernwärme versorgt. Diese wird im Rathaus erzeugt – aus nachhaltigem Biomethan, heißt es in einer Pressemitteilung. Darüber freut sich Ravensburgs Bürgermeister Dirk Bastin gemeinsam mit Andreas Thiel-Böhm, Geschäftsführer der Technische Werke Schussental (TWS), bei der offiziellen Inbetriebnahme. Denn sie läutet ein neues Zeitalter der Wärmeversorgung in der Ravensburger Innenstadt ein. Der Gespinstmarkt ist der erste Abschnitt des neuen Fernwärmenetzes, das die TWS seit geraumer Zeit mit Hochdruck an mehreren Stellen in der Altstadt ausbaut. Auch in der Herrenstraße gehen die Arbeiten zu Ende. Dort wurde am Freitag die Straße geteert.

Am Gespinstmarkt sind die Leitungen, die bei der Neugestaltung des Platzes verlegt wurden, inzwischen mit Wasser gefüllt. Das Wasser wird in der Heizzentrale auf 90 Grad Celsius erhitzt und dann über gut isolierte Rohre in die Gebäude geschickt. Dort wird die Wärme über einen Wärmetauscher an die Heizung in den Häusern abgegeben. Anschließend fließt das heiße Wasser zurück in die Heizzentrale, wo es erneut erhitzt wird. Die Gebäude, die sich anschließen ließen und bereits eine Wärmeübergabestation haben, werden schon mit Fernwärme warm. Die weiteren Gebäude folgen. Dort werden die Wärmetauscher jetzt nach und nach eingebaut.