Ulm lässt Ravensburg keine Chance

Beide Trainer haben das Ergebnis beim Testspiel in Haisterkirch nicht überbewerten wollen. Ulms Trainer Holger Bachthaler fand aber, dass es seine Mannschaft sehr gut gemacht hatte. Das musste auch Ravensburgs Trainer Steffen Wohlfarth nach dem 0:7 anerkennen.

Die Ulmer, die in einer Woche gegen den SV Waldhof Mannheim in die neue Saison in der Regionalliga Südwest starten, ließen den Ravensburgern nicht den Hauch einer Chance. Mit besserer Chancenverwertung hätte es bereits nach zehn Minuten 2:0 für die Ulmer heißen können. So dauerte es beim Einlagespiel des Schussenpokals in Haisterkirch bis zur 27. Minute, ehe durch Michael Schindele das überfällige 1:0 für den SSV fiel. Johannes Reichert sorgte vor der Pause noch für das 2:0.

Zur zweiten Halbzeit brachte FV-Trainer Wohlfarth seinen Testspieler Alexandar Petrovic aus Altach. Doch der Innenverteidiger kam gleich zu spät gegen Vitalji Lux, der auf 3:0 erhöhte. Ravensburg war nun ganz klar unterlegen. Immer wieder spielten die Ulmer schnelle Bälle in die Spitze, immer wieder kamen Lux und Steffen Kienle sowie später Thomas Rathgeber zu guten Chancen. Überragend aufseiten des SSV war Ardian Morina. „Das Engagement und die Laufbereitschaft haben gestimmt“, sagte Ulms Trainer Bachthaler. „Wir sind auf einem richtigen Weg.“

Die Ravensburger dagegen waren am Samstagnachmittag mit den Kräften am Ende. „Wir sind in der Vorbereitung gerade in einem Loch“, sagte Wohlfarth. „Das ist auch völlig normal. Aber dennoch dürfen wir eigentlich keine sieben Tore kassieren.“ Immerhin: Beim Markdorf-Cup am frühen Nachmittag hatte sich der FV mit 4:0 (Doppeltorschütze Steffen Wohlfarth) gegen den SV Weingarten durchgesetzt. Am Dienstag steht beim Vorbereitungsturnier das Duell gegen den VfB Friedrichshafen an.