Uli Hoeneß zeichnet die Retter vom Marienplatz aus - vor 75.000 Zuschauern

Über die Dominik-Brunner-Stiftung: Dominik Brunner wurde als Helfer mit Zivilcourage am 12. September 2009 Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens. Er musste sein Leben lassen, weil er nicht weggesehen hat, als andere in Not waren. Er hatte Jugendlichen in höchster Not gegen Angreifer beigestanden. In Gedenken an die mutige Tat gründeten die Familie, Freunde und Geschäftspartner des Verstorbenen die Dominik-Brunner-Stiftung. Diese verfolgt drei Ziele: Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung für Zivilcourage, die Prävention von Gewalt und Hilfe für Opfer