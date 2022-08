Ukrainischer Nationalfeiertag: Demonstration auf dem Marienplatz angekündigt

Der 24. August ist der Nationalfeiertag in der Ukraine. Das nimmt die ukrainische Gemeinschaft in Ravensburg zum Anlass, am Mittwochabend eine Menschenkette auf dem Marienplatz zu bilden. Vor 31 Jahren erklärte das Land seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion.

Die Versammlung beginnt um 18.30 Uhr vor dem Lederhaus. Erwartet werden rund 150 Menschen.

Weltweite Initiative

„Während der Unabhängigkeitstag in den letzten Jahren mit großen Paraden in Kiew gefeiert wurde, verspüren wir dieses Jahr nur Angst und Verzweiflung“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinschaft.

Deshalb wolle man sich der weltweiten Initiative „Free World Gathering“ anschließen. Diese ruft Menschen auf der ganzen Welt dazu auf, am ukrainischen Nationalfeiertag für Freiheit, Frieden und Einheit einzustehen.

Am 24. August ist es außerdem genau sechs Monate her, dass die Invasion russischer Truppen in die Ukraine begann. Der Angriffskrieg Russlands dauert noch immer mit zunehmender Zerstörung an. In der Ukraine befürchten die Menschen derweil verstärkte Angriffe aus Russland wegen des Feiertages.