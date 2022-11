ufh Halbtagesseminar mit der ikk classic

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 19. November, trafen sich die Damen der ufh RV zu einem Halbtagesseminar der ikk classic. Das Thema lautete: „Stress reduzieren – Erfolg steigern“. Veranstaltungsort waren die Räumlichkeiten von „Fruchtbares“ in Bodnegg/Buch. Vor Seminarbeginn wurde mit einem ausgiebigen Frühstück gestartet. Die Begrüßung der anwesenden Teilnehmerinnen übernahm die 1. Vorsitzenden Frau Ruoff. Von der ikk classic waren Herr Geier und die Referentin Frau Petra Faber anwesend. Verschiedene Module wurden vorgestellt, unter anderem Fakten und Grundlagen zum Thema Stress, psychische Gefährdungsbeurteilung im Betrieb, wie können Mitarbeiter angesprochen werden. Für die eigene Gesundheit gab es praktische Teile – Tipps für Entspannungen und Achtsamkeitsübungen. In der Mittagspause konnten sich die Damen bei einem leckeren Mittagessen untereinander bereits austauschen. Am Nachmittag gab es noch praktische Übungen, zum Beispiel Achtsamkeits- und Atemübungen. Die Gruppe der ufh Damen und deren Gäste waren von dem informativen und interessanten Vortrag von Frau Faber sehr begeistert, auch der Referentin hatte es sehr viel Spaß gemacht. Es wurde bereits über eine Planung eines weiteren Seminars gesprochen.

Der Arbeitskeis Ravensburg freut sich über Neumitglieder beziehungsweise Gäste. Das Jahresprogramm 2023 kann demnächst auf der Homepage eingesehen werden. Näheres gerne über www.ufh-bw.de oder Elke Ruoff, 0751/67271 oder auf Instagram.