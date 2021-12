Übler Scherz führt zu Schaden an Auto

Rund 500 Euro Sachschaden hat ein übler Scherz in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Breslauer Straße in Ravensburg nach sich gezogen.

Bislang unbekannte Personen ließen nach Angaben der Polizei einen Papiercontainer auf Rollen die abschüssige Straße entlangrollen. Der Container prallte schließlich gegen einen auf der Fahrbahn geparkten VW Touran. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.