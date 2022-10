Überragender Endspurt bringt den Ravensburg Rams doch noch den Heimsieg

Beim Stand von 18:24 und nur noch 7:30 Minuten zu spielen hat es am Samstagabend nach der ersten Saisonniederlage der Ravensburg Rams ausgesehen. Doch die TSB-Handballer zeigten einen überragenden Endspurt, sorgten für viel Frust bei BW Feldkirch und gewannen die Partie in der Bezirksliga doch noch mit 27:26 (12:11).

Als es fast aussichtslos schien, ging TSB-Trainer Manuel Kuttler viel Risiko. Bei eigenem Angriff nahm er seinen Torwart Jakob Weißhaar heraus, um mit sieben Feldspielern agieren zu können. Und das Risiko wurde belohnt: Benedikt Bucher, Dean-Xavier Martin und Maximilian Ober brachten Ravensburg auf 22:25 heran, Feldkirchs Trainer Pero Roganovic nahm eine Auszeit. Danach trafen die Österreicher zwar noch zweimal zum 26:22, doch die Schlussphase gehörte den Rams. Bucher, Simon Schmiedel per Siebenmeter und zweimal Fabian Wiedemann glichen zum 26:26 aus. Der Frust bei den Feldkirchern war groß – Emir Galijasevic und Petar Roganovic flogen wegen harter Fouls vom Feld.

In der Schlussminute sorgte Schmiedel mit einem weiteren Siebenmeter für das 27:26, den letzten Angriff der Gäste wehrte TSB-Torwart Weißhaar ab und der Jubel in der Kuppelnauhalle war riesig. Ravensburg bleibt mit dem fünften Sieg im fünften Saisonspiel Tabellenführer der Bezirksliga.

Zu Beginn sahen die mehr als 200 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Die Abwehr der Rams stand gut, auch wenn es gegen die starken Österreicher natürlich nicht gelang, alle Würfe zu verhindern. Weil Spielmacher Moritz Ewert allerdings früh zwei Zeitstrafen kassiert hatte, kam er aus Sorge vor einer Disqualifikation vorerst nicht aufs Feld zurück. Die Rams spielten sich dennoch einen kleinen Vorsprung heraus – vor allem, weil Weißhaar immer besser hielt. Nach 30 Minuten ging es beim Stand von 12:11 in die Kabinen.

Nach der Pause drehte Feldkirch auf und TSB-Trainer Kuttler war trotz zeitweiligem Überzahlspiel gezwungen, in der 37. Minute eine Auszeit zu nehmen. Im Angriff wurden aber weiterhin viele Spielzüge nicht geduldig zu Ende gebracht. Die Rams versuchten es in dieser Phase mit der Brechstange – das Resultat war, dass sich Feldkirch absetzte. In der 52. Minute stand es 17:23, wenig später 18:24. Alles sah in der Kuppelnauhalle nach einem Sieg der Österreicher aus. Bis zum fulminanten Schlussspurt der Ravensburger.