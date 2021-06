Mit dem Auto in den Fluten: Durch Fehleinschätzung plötzlich in Lebensgefahr

Ein Unwetter ist am Dienstagnachmittag über den Ostalbkreis hinweggezogen. Regenmassen, Sturmböen und Hagel setzten der Region zum Teil zu. In Ellwangen beispielsweise war der Wind so heftig, dass es zu einem großflächigen Stromausfall gekommen ist.

Die ODR sei bereits dabei, die Ursache zu finden und zu beheben. Betroffen sind unter anderem die Teilorte Birkenzell, Hardt, Röhlingen und Teile von Rattstadt.

Ob und in welchem Ausmaß es zu Schäden gekommen ist, ist noch nicht abzusehen.