Überblick: Das ist heute im Landkreis Ravensburg wichtig.

Welche Themen sind an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg besonders wichtig? Welche Veranstaltungen und politischen Entscheidungen stehen an?

Schwäbische.de gibt einen aktuellen Überblick über die Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg:

++ Verstärkte Corona-Kontrollen in der Gastronomie stehen an

Gaststätten, Restaurants und Cafés werden am Donnerstag und Freitag auch im Kreis Ravensburg verstärkt kontrolliert. Das hat das Sozialministerium angekündigt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ortspolizeibehörden im ganzen Land überprüfen die Einhaltung der Corona-Verordnung.

Mit diesen Kontrollen soll auf die Einhaltung der Corona-Verordnung aufmerksam gemacht werden. In Gaststätten gilt seit einiger Zeit das 3G-Modell, seit 15. Oktober können Gastwirte auch das 2G-Modell umsetzen, wenn sie dies möchten. Eine Recherche in Leutkirch hat jedoch ergeben, dass die meisten Wirte auch ungeimpfte aber getestete Gäste bedienen. Die Gründe dafür lesen Sie hier.

Restaurantbesuche nur noch für Geimpfte oder Genesene? Die überwiegende Mehrheit der Leutkircher Gastronomen lehnt das ab und bleibt beim 3G-Modell. (Foto: Stefan Puchner/dpa)

++ Schließung der Grundschule ist Thema im Ortschaftsrat Taldorf

Der Ortschaftsrat Taldorf hält ab 18 Uhr eine nicht-öffentliche Sondersitzung ab. Dabei geht es auch um die geplante Schließung der Grundschule Taldorf.

Über 100 Kinder, Eltern und Lehrer demonstrierten 2020 für den Erhalt der Grundschule in Taldorf. (Foto: Wolfgang Steinhübel)

Im Sommer 2020 hatte die Stadtverwaltung angekündigt, die Grundschule in der Ravensburger Ortschaft Taldorf schließen zu wollen. Daraufhin hatte es großen Protest unter den Bürgern gegeben. Die Kritik an der geplanten Schließung hält weiterhin an. Hier lesen Sie, wie alles begann.

++ Ergebnisse der Mobilitätsumfrage in Isny präsentiert

Die Stadt Isny hatte im Juni dieses Jahres 2000 Bürger postalisch aufgefordert, an einer „Mobilitätsumfrage“ teilzunehmen. Parallel lief eine „offene Umfrage“ im Internet, an der sich 160 Interessierte beteiligten. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Ein bemerkenswerter Punkt: 50 Prozent der 694 Teilnehmer wünschen sich, dass die Allgäustadt wieder einen Bahnanschluss bekommt. Die Chancen für eine Reaktivierung der Strecke nach Leutkirch werden aktuell im Landesverkehrsministerium in Stuttgart geprüft. Welche spannenden Ergebnisse die Umfrage außerdem hervorbringt, lesen Sie heute Vormittag auf Schwäbische.de.

++ Film ab: Ravensburg hat sein eigenes Filmfestival und heute geht es los

Eine offizielle Eröffnungsrede hat Veranstalterin Helga Reichert nicht geplant, dafür einen Sektempfang mit Häppchen. Heute Abend beginnen die ersten Filmtage Oberschwaben im Frauentorkino Ravensburg mit drei Filmen.

„Nie zu spät“ läuft um 19 Uhr im großen Saal zum Auftakt der Festspiele. Eine halbe Stunde später beginnt dann in Kino 2 der Spielfilm „Borga“. „Borga“ hat bereits beim Filmfestival „Max Ophüls Preis 2021“ Gewinnerqualität bewiesen. Dort erhielt er unter anderem die Auszeichnung als bester Spielfilm und den Publikumspreis. Hauptdarsteller Eugene Boateng, der in Ravensburg dabei ist, wurde für „Borga“ der Deutsche Schauspielpreis verliehen.

„Das starke Geschlecht“ geht heute Abend um 19.45 Uhr als erster Film ins Rennen um den Dokumentarfilmpreis. Kurzfilmliebhaber müssen etwas länger warten. Da heißt es um 22 Uhr „Film ab“. Hier finden Sie das ganze Programm des Wochenendes Tag für Tag.