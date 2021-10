Überblick: Das ist heute im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Letzte Vorbereitungen für die ersten Oberschwäbischen Filmtage

Die ersten Oberschwäbischen Filmtage in Ravensburg starten am Donnerstagabend mit dem Film "Nie zu Spät". Darin spielt Heino Ferch den Flugkapitän Paul Langer, der ist Vater von zwei fast erwachsenen Kindern von zwei Frauen und macht einer dritten, 20 Jahre jüngeren Frau, ein Versprechen: "In fünf Jahren, wenn ich in Rente gehe, übernehme ich die Erziehung von Franz, meinem dritten, unserem Kind."

Nicht nur bei der Aufführung von "Nie zu Spät" werden viele Schauspieler und Regisseure in Ravensburg erwartet. Beispielsweise Nicholas Reinke, bekannt aus der Fernsehserie "Charité". Ob Heino Ferch selbst auf dem Roten Teppich auftaucht? Bisher stehe seine Rückmeldung noch aus, lassen die Veranstalter wissen. Über das Wochenende hinweg stehen den Kinofans dann insgesamt 35 Filme zur Auswahl - Infos dazu lesen Sie hier.

Ravensburg hat damit bei Cineasten nun zeitlich die Nase vor Biberach, das im November seine "Biber" vergibt und wo die Filmfestwelt bis letztes Jahr noch in Ordnung schien. 2020 kam es zum Bruch zwischen Intendantin Helga Reichert mit dem Biberacher Filmfestverein, mit ihrem Mann forcierte sie die Idee eines Festivals in Ravensburg.

Festivalleiterin Helga Reichert gerät beim Großen Saal des Frauentorkinos richtig ins Schwärmen. (Foto: Anke Kumbier)

++ Ravensburg ebnet den Weg für Fußgänger und Fahrradfahrer

Mehr Platz für den Radverkehr, für Fußgänger und den ÖPNV. Mehr Aufenthaltsqualität in und rund um die Innenstadt und eine optimierte Verkehrsführung – das ist grob die Vision der Projektidee "Klimamobil". Die Stadt erhofft sich davon unter anderem, dass die Innenstadt und die Bahnstadt näher zusammenwachsen. Das wurde bisher über "Klimamobil" berichtet.

Eine Vision aus der Projektidee "Klimamobil".

Heut wird über "Klimamobil" debattiert, und zwar im Umwelt- und Verkehrsausschuss im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Das könnte interessant werden, bereits im Juni sagte Oberbürgermeister Daniel Rapp. "Ich bin mir sicher: Diese Pläne werden zu erheblichen Diskussionen führen."

++ Prozess gegen Schweizer Raser wird Diskussion rund um A96 erneut anstoßen

2018 brettern zwei junge Schweizer über die A96 in Richtung der Ausfahrt Leutkirch-West. Sie liefern sich ein illegales Autorennen und gefährden dabei nicht nur sich, sondern auch andere Autofahrer. Der Fall landete in dieser Woche vor dem Ravensburger Landgericht, die beiden Raser zeigten Reue und kamen tatsächlich mit einer recht milden Strafen davon. Hier geht's zum kompletten Artikel.

Dieses Urteil wird vermutlich noch über den Gerichtssaal hinweg Kreise ziehen und die Diskussion um Tempolimits, Lärmschutz und den Schutz vor Unfällen auf der A96 wieder vorantreiben. Auf der A81 zwischen Singen und Tuttlingen sind Einheimische bereits seit Längerem vertraut mit Rasern aus der Schweiz. Dort haben die Behörden bereits strenge Konsequenzen gezogen.

++ In 90 Minuten von Leutkirch nach München - Go- Ahead präsentiert neuen Allgäu-Fahrplan

Im Sommer stand es fest: Der Bahn-Betreiber "Go-Ahead" Bayern wird die Strecke zwischen München und Lindau, mit dem Halt Leutkirch, regelmäßiger befahren. Das bedeutet, dass auf der elektrifizierten Allgäubahn ab Ende dieses Jahres stündliche Verbindungen zwischen Lindau, Wangen, Kißlegg, Leutkirch und Memmingen angeboten werden sollen.

Diese werden zweistündlich sogar über Memmingen hinaus nach München durchgebunden. Der Taktverkehr wird im Vergleich zu heute kontinuierlich bis in die späten Abendstunden und auch am Wochenende fortgeführt. Im Laufe des Tages wird nun der genaue Fahrplan veröffentlicht, den Go-Ahead im Dezember anbietet.

Das Unternehmen Go-Ahead bespielt ab Dezember den Allgäuer Regionalverkehr in einem neuen Takt. (Foto: fabian Sommer)

++ Noch drei Wochen dann wird's wieder närrisch: Bad Waldsee kommt langsam in Fasnet-Stimmung

Am 11.11. startet wieder die närrische Zeit - und vieles deutet darauf hin, dass die Fasnet wieder ähnlich ausgelassen gefeiert wird wie vor der Pandemie. Die Hochburg Bad Waldsee hat sich aus Vorfreude etwas Besonderes einfallen lassen und veranstaltet am heutigen Mittwoch um 14.30 Uhr eine Führung im Fasnets- und Ölmühlenmuseum durch die Geschichte der "Fünften Jahreszeit" in der Region.

Die Tour dauert rund 90 Minuten und ist kostenlos. Teilnehmer sollen sich bei der Tourist-Information mit negativem Corona-Test, Impfnachweis oder Genesenennachweis anmelden.

Das war der ausgelassene Narrensprung 2020: