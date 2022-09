Über 450 Menschen demonstrieren in Ravensburg

Gegen den aktuellen Kurs der deutschen Bundesregierung haben am Montagabend über 450 Menschen in Ravensburg demonstriert. Der Protestzug richtete sich nach Angaben der Veranstalter gegen hohe Energie- und Lebenshaltungskosten, anhaltende Corona-Schutzmaßnahmen sowie Sanktionen gegen Russland und Waffenlieferungen an die Ukraine.

Die Veranstaltung war unter anderem in den Telegram-Gruppen „Spaziergänge Ravensburg“ und „Zeitzeugen Oberschwabens“ beworben worden. Der Protestzug führte vom Marienplatz über die Ober- und Unterstadt und den Frauentorplatz zurück ins Zentrum.

Unter anderem gegen Russlandsanktionen, gegen hohe Preise, gegen Waffenlieferungen an die Ukraine haben Menschen am Montagabend in Ravensburg demonstriert. (Foto: Siegfried Heiss)

Protestzug ähnelt einem Spaziergang

Auch wenn die Demonstration im Gegensatz zu den „Querdenker“-Spaziergängen im Winter und Frühjahr angemeldet war, ähnelte der Zug einem Spaziergang. Nur wenige Personen hatten Plakate und Spruchbänder dabei, bis auf Trillerpfeifen und einzelnen Trommeln blieb die Demonstration ruhig.

Polizei und Ordnungsamt waren nur mit wenigen Kräften im Einsatz und regelten in erster Linie den Verkehr. Die Route des Protestzugs führte über Marienplatz, Burgstraße, Marktstraße, Kirchstraße, Wilhelmstraße, Schussenstraße, Karlstraße, Adlerstraße, Obere Breite Straße, Schussenstraße, Frauentor zurück zum Marienplatz. Der Veranstalter hatte laut der Stadt Ravensburg mit rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet.