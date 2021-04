Über 26 000 Corona-Impfungen im Kreis

Seit Beginn der Corona-Impfungen im Landkreis Ravensburg haben Stand Freitag (18.30 Uhr) 26 223 Personen eine Erstimpfung erhalten. Das teilte das Landratsamt mit.

Seit Donnerstag registrierte die Behörde 72 Neuerkrankungen; 14 Betroffene gelten als genesen. Drei Corona-Fälle, die zunächst positiv gemeldet wurden, konnte die Kreisverwaltung nach einem negativen PCR-Ergebnis zurücknehmen. In der aktuellen Statistik erscheinen damit 69 neue Fälle. Die Zahl der Infizierten im Landkreis Ravensburg liegt derzeit bei 1411 Personen. Wer eine Impfung bekam, erhielt diese vor allem im Kreisimpfzentrum in der Ravensburger Oberschwabenhalle. Von den 26 223 geimpften Personen kamen nach Angaben des Landratsamtes 12 986 dorthin, 9505 Betroffene erhielten ihren Piks von mobilen Teams des Impfzentrums oder des Service-Teams aus Ulm. 882 Frauen und Männer wurden „im Rahmen der auswärtigen Impftage“ versorgt, 2850 Impfungen gab es in Kliniken.

Laut Landesgesundheitsamt liegt der Inzidenzwert (Stand Freitag, 18.28 Uhr) bei 112,8. Berechnungen der „Schwäbischen Zeitung“ zufolge, auf deren Grundlage die Grafik seit Beginn der Pandemie erstellt wurde, beträgt er 130,5.