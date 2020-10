U23 des FV steht schon wieder auf dem Platz

Die U23 des FV Ravensburg ist schon wieder im Einsatz. Die Partie in der Fußball-Landesliga gegen die TSG Balingen II war coronabedingt ausgefallen und wird nun am Mittwoch (19 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz beim TSB Ravensburg nachgeholt.

Die Balinger fahren damit zum zweiten Mal innerhalb von fünf Tagen ins Schussental. Am Samstag waren sie beim SV Weingarten nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Diese Partie haben auch Spieler des FV Ravensburg II beobachtet. „Unverwundbar ist die Defensive der Balinger nicht“ – das ist eine der Erkenntnisse, die Ravensburgs Trainer Fabian Hummel erhalten hat. Die reinen Zahlen der TSG-Reserve – nur zwei Gegentore in neun Spielen – bleiben zwar eindrucksvoll, die Ravensburger haben am Sonntag aber noch einmal kräftig an der richtigen Antwort gefeilt: Das 7:1 gegen den SV Heinst-etten zeigte einmal mehr, welches Offensivpotenzial in der FV-Mannschaft schlummert: „Die Balinger wissen um unsere Qualität“, meint daher Hummel. Weingartens hohes Anlaufen will Ravensburgs Trainer aber nicht praktizieren. Er setzt darauf, das eigene Spiel zu entwickeln, um die Balinger auf dem Kunstrasen zu knacken.