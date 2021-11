U23 des FV Ravensburg spielt auf dem Kunstrasen

Die U23 des FV Ravensburg erwartet in der Fußball-Landesliga am Samstag den SV Dettingen/Iller. Die Anstoßzeit wurde auf 13.30 Uhr verschoben, damit die Partie auf dem Kunstrasen des TSB ausgetragen werden kann. Es gilt auch hier für Zuschauer die 2G-Regel.

Für Trainer Fabian Hummel und sein Team wird die Partie gegen Dettingen eine Herausforderung. In der ersten Mannschaft fallen durch Verletzungen, Erkrankungen und die Sperre für Daniel Schachtschneider zahlreiche Spieler aus. Deshalb werden im Oberligateam Yannick Huber, Luca Pfister, Tim Lauenroth und Leandro Stehle aus dem Kader der U23 gebraucht. Weil das Oberligateam ebenfalls am Samstag in Bruchsal spielt, ist von dort keine Verstärkung für die Zweite zu erwarten. Hummel bekommt einen Spieler aus der U19 dazu, „damit wir wenigstens drei Feldspieler auf der Bank haben“. Mehr geht aber nicht: „Die U19 spielt nach uns und dort geht es um den Aufstieg.“ Die U19 des FV Ravensburg ist Tabellenführer der Verbandsstaffel.

Auch wenn sein Kader eng ist, ist der FV-Trainer optimistisch, dass sein Team die Siegesserie auf eigenem Platz fortsetzen kann – zu Hause haben die Ravensburger alle sieben Partien gewonnen: „Wir haben genug Qualität in der Startelf“, meint Hummel, der einen tief stehenden Gegner erwartet. „Die Dettinger werden auch bei uns auf schnelles Umschaltspiel setzen.“ Zu unterschätzen ist Dettingen keinesfalls: Mit ihrer starken Defensive und der Kontertaktik hat die Mannschaft zuletzt den FC Albstadt geschlagen. „Ich hoffe“, meint Hummel, „dass uns das Spiel auf Kunstrasen entgegenkommt.“