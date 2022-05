U23 des FV Ravensburg muss auf Verstärkung verzichten

Die U23 des FV Ravensburg tritt am Samstag (15.30 Uhr) beim FV Rot Weiß Weiler an. Für die Ravensburger geht es darum, ihre Topplatzierung in der Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga zu verteidigen. Dabei muss Trainer Fabian Hummel erneut mit einem kleinen Kader auskommen. Nur 13 Feldspieler stehen ihm zur Verfügung. Weil Torwart Alexander Koppers privat verhindert ist, springt Patrick Campanini aus der U19 als Ersatztorhüter ein.

Der enge Kader ist auch dem Terminplan des Oberligateams geschuldet. Weil der FV dort permanent englische Wochen spielen muss, sind einige Spieler angeschlagen. „Ich denke, wir können keine Verstärkung aus der ersten Mannschaft erwarten“, meint Fabian Hummel. Auf seinen Kapitän muss der FV II weiter verzichten: Die Prellung im Brustbereich behindert Samuel Walter immer noch so, dass er auch im Training nicht in Zweikämpfe gehen kann. Lukas Pfister arbeitet derzeit in Nachtschicht und ist ebenfalls verhindert. Und auch bei Robin Hettel hat der Trainer keine guten Nachrichten: Aufgrund von Knieproblemen wird der Offensivmann in dieser Saison womöglich nicht mehr spielen. „Das ist eine Verletzung, die er schon einmal hatte“, sagt Hummel. „Robin wird die Zeit bekommen, die er braucht, um wieder völlig beschwerdefrei zu sein.“ Sven Spekking und Daniel Hörtkorn werden zurück in die Startelf rücken.

Der FV Rot-Weiß Weiler hat bekanntgegeben, dass Trainer Jürgen Kopfsguter seinen Vertrag verlängert hat. Im Jahr 2022 haben die Rot-Weißen aber noch nicht die Ergebnisse, die sie sich wünschen. In sechs Landesligaspielen reichte es nur zu einem Sieg. In der Aufstiegsrunde ist Weiler noch sieglos. Vor einer Woche verlor das Team mit 0:1 beim FC Albstadt, musste dabei nach der Roten Karte für Dennis Schwarz aber auch mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl bestreiten.