U23 des FV Ravensburg festigt Rang drei

Die U23 des FV Ravensburg hat in der Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga beim FV Rot-Weiß Weiler mit 3:0 gewonnen. Damit haben die Ravensburger in der Tabelle Platz drei gefestigt.

Weiler lieferte den Ravensburgern am Samstagnachmittag den erwartet harten Kampf. Die Gäste bissen sich an der Abwehr der Allgäuer lange Zeit die Zähne aus. Weiler lief erfolgreich hoch an, sodass das Team von Trainer Fabian Hummel zwar viel Ballbesitz hatte, sich aber keine wirklich gefährlichen Situationen erarbeiten konnte. Torhüter Daniel Geiselhart musste zudem einmal sein ganzes Können auspacken, um einen Kopfball von Weilers Niklas Jork zu entschärfen. Die Defensive der Allgäuer ließ lange nichts zu. Trotzdem ging das Team von Trainer Hummel mit einer Führung in die Pause: In der 41. Minute war David Hoffmann nach einem schnell ausgeführten Standard erfolgreich.

In Durchgang zwei konnte Weiler den Druck nicht mehr aufrechterhalten. Die Ravensburger hatten mehrfach die Chance, im Eins-gegen-Eins gegen Weilers Torwart Lasse Fink zu erhöhen. Einmal liefen Hoffmann und Leandro Stehle sogar zu zweit auf den Keeper zu. Stehle setzte den Abschluss aber an den Pfosten.

So blieb der Sieg gefährdet – Geiselhart parierte ein weiteres Mal stark. Erst mit Tim Kiblers Oberschenkel-Treffer nach einem Eckball in der 86. Minute war die Partie endgültig entschieden. Daniel Hörtkorn setzte nach einem Ballgewinn in der Nachspielzeit mit einem Chipball von der Kante des Sechzehnmeterraums das 3:0 obendrauf. „Ob ein Tor zu hoch oder nicht – aufgrund der Vielzahl an Torchancen in Halbzeit zwei haben wir verdient gewonnen“, meinte Ravensburgs Trainer Fabian Hummel. „Wir machen nicht viel verkehrt, aber die Bälle nicht rein“, sagte Weilers Trainer Jürgen Kopfsguter . Für seine Mannschaft war es die dritte Niederlage in Folge.