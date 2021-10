U23 des FV Ravensburg erwartet defensiven Gegner

Die U23 des FV Ravensburg tritt am Samstag um 15 Uhr beim SV Mietingen an. Weil parallel auch das Oberliga-Team des FV spielt, wird U23-Trainer Fabian Hummel in der Fußball-Landesliga wieder Umstellungen vornehmen müssen. Der SV Weingarten fährt am Samstag (15.30 Uhr) zum FC Ostrach.

SV Mietingen – FV Ravensburg II (Sa., 15 Uhr): „Reife und Ruhe am Ball“, „dominant runtergespielt“, „Gegner müde gespielt“ – Hummel hat beim 2:0-Sieg gegen den FV Bad Schussenried viel Gutes bei seinem Team gesehen. Nur zu Beginn war es Hummel zu ruhig: „In den ersten 20 Minuten waren wir zu passiv.“ Das war aber auch das Einzige, was der Trainer zu kritteln hatte. Hummel konnte sich auch über eine starke Bank freuen – „Vor allem wenn man bedenkt, wer alles nicht dabei war.“ Darius Fitz, Leandro Stehle, Moritz Hartmann, Samuel Walter, Yannic Huber – eine halbe Stammelf war verletzt, gesperrt oder in der ersten Mannschaft im Einsatz. Walter wird auch in Mietingen fehlen – der Kapitän hat nach seiner Roten Karte in Straßberg zwei Spiele Sperre aufgebrummt bekommen. Und auch sonst wird Hummel wohl wieder tatkräftige Unterstützung aus der U19 brauchen, denn die erste Mannschaft des FV spielt fast zeitgleich zu Hause gegen Rielasingen-Arlen.

Fabian Hummel hat das 1:6 der Mietinger gegen Albstadt per Video analysiert. Eines der Erkenntnisse: „Christian Glaser und Marcel Rolser haben in der Innenverteidigung gespielt – die kenne ich eigentlich als Mittelfeldspieler“, meint der Coach. „Dementsprechend hat Mietingen versucht, von hinten heraus eher spielerisch zu eröffnen als nur hohe Bälle nach vorne zu schlagen.“ Das ist aber eher nach hinten losgegangen. „Und gegen Ende des Spiels mussten sie Albstadt viele Räume lassen.“ Hummel erwartet den Gegner daher ein Stück defensiver – auch mit Blick auf das 5:0 seines Teams im letzten Aufeinandertreffen in Mietingen. „Mietingen wird wohl mit einigem Respekt in die Partie gehen – darauf müssen wir uns einstellen.“

FC Ostrach – SV Weingarten (Sa., 15.30 Uhr): Die Ostracher sind zu Hause eine Macht. Selbst das Derby gegen den bis dato verlustpunktfreien Tabellenführer FC Mengen hat der FCO – schon in der ersten Halbzeit durch einen Platzverweis dezimiert – nur durch einen späten Treffer von Toptorjäger Alexander Klotz denkbar knapp mit 0:1 verloren. Alle anderen Heimspiele haben die Ostracher gewonnen und stehen vor allem dank dieser Heimstärke auf Rang sieben der Tabelle.

Für die Weingartener wird es deshalb sehr schwer, in Ostrach an ihrer bisherigen Bilanz mit null Punkten und 1:51 Toren etwas zu ändern.