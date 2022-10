U20-Junioren feiern Siege und rücken an Weiden heran

U13-Bayernliga: EV Ravensburg – EC Peiting 4:6 (2:2, 0:2, 2:2). – Ravensburgs U13 hat gegen den Tabellenzweiten gut mitgehalten und zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand wettgemacht. Zum ersten Punktgewinn reichte es dennoch nicht. In den Schlussminuten des ersten Drittels gelangen dem EVR zwei Treffer zum Ausgleich. Im zweiten Drittel legten die Gäste erneut zwei Tore vor, Ravensburg glich in der 51. Minute abermals aus. Doch dann entschieden die Gäste das Spiel für sich.

U15-Bayernliga: EV Ravensburg – HC Landsberg 5:6 (1:3, 4:0, 0:3). – Ravensburgs Nachwuchs hat gegen den HC Landsberg eine 5:3-Führung nach dem zweiten Drittel nicht über die Zeit gebracht und mit 5:6 verloren. Nach dem ersten Abschnitt lag Landsberg mit 3:1 vorne. Im zweiten Abschnitt nutzte Ravensburg mit drei Treffern im Powerplay seine Überzahlsituationen und legte auf 5:3 vor. Landshut kam in der 50. und 53. Minute zu zwei Treffern und damit zum Ausgleich. Die Entscheidung brachte eine Strafe gegen den EVR – Landsberg nutzte in der 58. Minute die Überzahl zum entscheidenden Tor.

Die Eishockey-Junioren des EV Ravensburg haben in der Deutschen Nachwuchsliga III in Mannheim die optimale Ausbeute von sechs Punkten geholt. Nach dem 7:5 und dem 6:3 beim MERC hat der EVR zehn Punkte Vorsprung auf die Mannheimer und bis auf einen Punkt an den EV Weiden herangerückt. Weiden kommt am Wochenende nach Ravensburg.

Eine Partie mit rasantem Auftakt und dramatischem Finale lieferten sich die beiden Mannschaften im ersten Aufeinandertreffen. Schon nach zwei Minuten führte Mannheim, nach fünf Minuten stand es 2:0. In der siebten Minute verkürzte Robin Böhm für den EVR, in der 13. Minute schoss Philipp Wirz den Ausgleich. Im zweiten Drittel lag der MERC nach 62 Sekunden wieder vorn. Balint Makovics glich in der 28. Minute aus. Gegen Drittelende das gleiche Spiel: Mannheim legte vor, Ravensburg antwortete durch das 4:4 von Diego Schniepp. Das Schlussdrittel gehörte zunächst den Ravensburgern. Oleg Gettinger brachte den EVR in der 45. Minute erstmals in Führung. Robin Böhm erhöhte zwei Minuten später auf 6:4. In der 55. Minute war Mannheim wieder dran, doch 52 Sekunden vor dem Abpfiff machte Philipp Wirz mit dem 7:5 alles klar.

Im zweiten Spiel brachte Makovics den EVR in der fünften Minute in Führung, Mannheim glich in der zwölften Minute aus. Knapp eine Minute später lag Ravensburg durch Maxim Kessler aber schon wieder vorne, ehe Oleg Gettinger in der 15. Minute das 3:1 erzielte. Kessler und Makovics erhöhten im Mitteldrittel sogar auf 5:1.

Die zweite Pausensirene wurde von einer Fausteinlage begleitet, nach der jeweils ein Akteur beider Seiten vorzeitig unter die Dusche musste. Besser stellten sich im Schlussabschnitt zunächst die Gastgeber an, die in der 49. und 51. Minute auf 3:5 herankamen. Zwei Minuten vor dem Ende nahm Mannheim seinen Goalie vom Eis. Nachdem sich Ravensburg noch eine Strafe leistete, standen sechs gegen vier Feldspieler. Für die Erlösung sorgte eine halbe Minute vor dem Schlusspfiff Tim Reiner mit dem sechsten EVR-Treffer ins leere Tor.