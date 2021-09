U20-Junioren des EV Ravensburg kassieren einen Warnschuss

Nur drei anstatt der erwarteten sechs Punkte haben die U20-Junioren des EV Ravensburg in der Deutschen Nachwuchsliga, Division III Süd, gegen Selb geholt. Wenn es noch einer Warnung bedurft hat, dass der Klassenerhalt in der DNL in dieser Saison kein Selbstläufer wird, sollte dies den Ravensburgern spätestens nach dem 1:4 gegen den bis dahin punktlosen Tabellenletzten klar sein. Drei Mannschaften steigen in dieser Saison aus der DNL ab, der VER Selb ist einer der Konkurrenten des EVR im Kampf um den Klassenerhalt.

DNL, Division III: EV Ravensburg – VER Selbst 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) – Die Oberschwaben bekamen im ersten Spiel des Wochenendes nie Zugriff auf die körperbetont und schnörkellos agierenden Bayern. Selb ging in der vierten Minute in Führung und erhöhte kurz vor Drittelende auf 2:0. Mit dem Anschlusstreffer von Andreas Wiesler (27.) keimte Hoffnung auf. Der EVR blieb aber zu statisch und ideenlos. In der 43. Minute konterten die Selber blitzsauber und entschieden das Spiel mit dem 3:1. Die Ravensburger verloren danach immer mehr den Faden.

EV Ravensburg – VER Selb 10:2 (4:1, 3:0, 3:1) – Tags darauf schien ein ganz anderes Team in den Ravensburger Trikots zu stecken. Lauf- und kombinationsfreudig wirbelte der EVR die Gäste vom Anpfiff weg durcheinander. In der zweiten Minute schoss Julius Zeigler das 1:0. Andreas Wiesler, Daniel Ruf und Marcel Mezler erhöhten auf 4:0. Auch vom Selber Treffer kurz vor der ersten Pause ließ sich Ravensburg nicht beirren. Lorenz Lagoda sowie Zeigler und Wiesler schossen den EVR mit 7:1 in Front. Wiesler, Mezler und Lagoda legten im Schlussabschnitt weitere Treffer zum 10:2 nach.

U13, Bayernliga: EV Ravensburg – EC Peiting 6:5 (2:2, 2:1, 2:2) – Ein hervorragendes Spiel mit Spannung bis zum Schluss gewann der EVR knapp gegen Peiting. Die zweimalige Führung der Gäste glichen die Ravensburger im ersten Drittel zweimal in Überzahl aus. Das 3:2 des EVR mit dem dritten Überzahltreffer in der 32. Minute hatte Peiting eine halbe Minute später wieder egalisiert. Wichtig war das 4:3 der Ravensburger 80 Sekunden vor der zweiten Pause. In der 46. Minute gelang das 5:3, in der 53. Minute das 6:3. Peiting verkürzte nur 20 Sekunden später und war eine weitere Minute später sogar auf 5:6 herangekommen. Der EVR brachte die Führung aber über die Zeit. Torschützen EVR: Maxim Kinast (2), Iwan, Lengle, Gabriel-Joel Hitz, Levin Vogt, Kirill Krening.

U9: Für eine der jüngsten Mannschaften des EVR beginnt die Saison am Samstag (11.45 Uhr, CHG-Arena) mit einem Heimspiel gegen Füssen.