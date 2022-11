U20-Junioren des EV Ravensburg kassieren eine ganz späte Niederlage

Auf einen starken Auftritt mit dem 5:2-Erfolg haben die Eishockey-Junioren des EV Ravensburg gegen den EV Weiden ein zweites Spiel folgen lassen, das sie zehn Sekunden vor Schluss mit dem Treffer zum 2:3 herschenkten. Immerhin haben die Ravensburger nach den Erfolgen gegen die Teams im Tabellenkeller bewiesen, dass sie auch im Mittelfeld der Deutschen Nachwuchsliga III konkurrenzfähig sind.

Die erste Begegnung zwischen dem EVR und Weiden bot allerbeste Eishockeyunterhaltung. In der dritten Minute schoss Tim Reiner Ravensburg in Führung, nur zwei Minuten später stand es 1:1. In der Folge zeigte der EVR laut Mitteilung einmal mehr seine Qualitäten in Unterzahl und überstand drei Strafzeiten. Im zweiten Drittel lief zunächst alles für Ravensburg. In Überzahl erzielte Balint Makovics das 2:1, eine Minute später erhöhte er auf 3:1. In der 34. Minute schoss Reiner das 4:1. Danach vergab der EVR allerdings drei Überzahlsituationen. Mit einem Mann weniger auf dem Eis gelang Weiden in der 43. Minute das 2:4. Die Gäste waren danach dem Anschlusstreffer nahe, doch Makovics machte mit dem 5:2 in der 49. Minute alles klar.

Das zweite Spiel war ähnlich ausgeglichen, nur dass der Zwischenspurt des EVR fehlte. Robin Prätz brachte sein Team in der 14. Minute in Überzahl von der blauen Linie in Führung. Weiden glich nur eine Minute später aus und erzielte 30 Sekunden vor der ersten Pause das 2:1. Im zweiten Drittel ließ Ravensburg erneut mehrere Möglichkeiten in Überzahl ungenutzt. Erst in der 38. Minute schoss Diego das 2:2. Kurz vor dem Drittelende musste ein Ravensburger vom Eis. Während der fünfminütigen Strafzeit leistete sich Weiden selbst zwei kleine Strafen, sodass die Hinausstellung folgenlos blieb. In der letzten Minute fuhr Weiden dann aber einen Konter, der zehn Sekunden vor der Sirene mit dem 3:2 abgeschlossen wurde.

U15-Bayernliga: EV Ravensburg – EV Füssen 1:6; EV Ravensburg – ESV Kaufbeuren 5:4. – Die U15 des EVR spielt in der Bayernliga unverändert eine gute Rolle. Beim 1:6 gegen Tabellenführer Füssen gab es zwar nichts zu holen. Mit dem 5:4 gegen den Tabellennachbarn Kaufbeuren zog Ravensburg aber an Landsberg vorbei und steht im Mittelfeld der Gruppe.