U20-Eishockeyspieler feiern wichtigen Auswärtssieg

In der Deutschen Nachwuchsliga III hat der EV Ravensburg in Weiden nach schleppendem Start mit 6:2 gewonnen. Deutliche Sieg gab es auch für die U17-Mannschaft, die U15 gewann knapp.

U20, Deutsche Nachwuchsliga III: 1. EV Weiden – EV Ravensburg 2:6. – Nach der langen Anfahrt brauchten die Ravensburger laut Mitteilung ein bisschen, um ins Spiel zu kommen. Der Start ins zweite Drittel gelang dem EVR deutlich besser. In der 26. Minute traf Tim Reiner auf Vorlage von Maxim Kessler und Robin Prätz in Überzahl. Zweieinhalb Minuten später klingelte es erneut im Weidener Tor. Robin Böhm verwertete die Pässe von Daniel Mat und Balint Makovics. Weiden verkürzte, aber Böhm sorgte mit seinem zweiten Treffer für das 3:1. Das dritte Drittel verlief eindeutig zugunsten des EVR. Knapp sieben Minuten nach Wiederanpfiff traf Makovics zum 4:1. Weiden gab sich aber noch nicht geschlagen und verkürzte in der 53. Minute auf 2:4. Mit seinem Hattrick erhöhte Böhm fünf Minuten vor Schluss aber auf 5:2, den Schlusspunkt zum wichtigen Auswärtssieg setzte Kessler.

U17, Bayernliga: VER Selb – EV Ravensburg 1:8. – Das frühe Aufstehen hat sich für Ravensburgs U17 gelohnt. Erst in der 16. Minute schoss Paul-Leo Selg, vorbereitet von Maxim Kinast und Ilja Katjuschenko, das erste Tor für den EVR. Kurz vor Ende des Drittels erhöhte Yaroslav Raivakhovskyi auf Pass von Ilja Katjuschenko auf 2:0. In der 31. Minute nutzte Selb eine Überzahl zum 1:2. Maksym Filonich hatte zweieinhalb Minuten später aber die passende Antwort. Nur 39 Sekunden später erhöhte Lars Schulz auf 4:1. Nach zwei schnellen Toren von Arthur Kreider zu Beginn des Schlussdrittels war die Begegnung entschieden. Die Selber versuchten nun alles, sie kassierten allerdings mehrere Strafen. Der EVR ließ seine Überzahlsituationen zwar ungenutzt, kam aber in der 52. und 60. Minute durch zwei Treffer von Ilja Katjuschenko zum verdienten 8:1-Erfolg.

U15, Bayernliga: EV Ravensburg – Wanderers Germering 3:1. – Die Ravensburger U15 legte einen Blitzstart hin, nach zweieinhalb Minuten erzielte Devid Teilhof nach einem Alleingang das 1:0. Danach war die Partie lange ausgeglichen, ehe Noel Naimiller in der 26. Minute auf 2:0 erhöhte. Beide Mannschaften ließen Powerplays ungenutzt, erst zu Beginn des Schlussdrittels fiel der nächste Treffer. Devid Teilhof war erneut erfolgreich. Ein Shut-out blieb dem Ravensburger Goalie Philipp Gründler aber verwehrt.

U13, Bayernliga: EV Ravensburg – EHC Klostersee 2:7. – Die U13-Spieler des EVR hielten zwar gut mir, Klostersee war aber deutlich besser in der Chancenverwertung. Die Gäste legten auf 5:0 vor, ehe Alexander Elzer in der 35. Minute zum 1:5 verkürzte. Anderthalb Minuten später erzielte Ewald Hausch das 2:5. Mehr war aber nicht mehr drin.