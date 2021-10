U20 des EV Ravensburg schießt sich auf Platz zwei

U13-Bayernliga: EV Ravensburg – EV Füssen 3:8 – Nach einem solchen Ergebnis sah es zunächst nicht aus. Ravensburg führte nach dem ersten Drittel mit 3:0. Füssen kam im zweiten Abschnitt jedoch immer stärker auf, schaffte den Ausgleich und ging mit 4:3 in Führung. Im Schlussdrittel mühten sich die EVR-Knaben redlich, wurden jedoch zum 3:5 ausgekontert. Mit der zweiten Niederlage gegen Füssen könnte Ravensburg schon frühzeitig die Chance verspielt haben, ernsthaft in den Kampf um Platz zwei in der Gruppe einzugreifen.

Mit zwei Siegen beim EC Peiting haben sich die U20-Junioren des EV Ravensburg auf Platz zwei der Deutschen Nachwuchsliga III geschoben und nach unten zunächst einmal etwas Luft verschafft. 8:6 und 4:2 lauteten die Resultate für die Eishockeyspieler aus Oberschwaben.

Beide Teams boten einen furiosen Auftakt ins Doppelspielwochenende: In der zweiten Minute fiel die Ravensburger Führung durch Lukas Oks, in der dritten Minute erhöhte Andreas Wiesler auf 2:0. In der fünften und sechsten Minuten trafen dann die Peitinger. Renzo Rocco brachte den EVR in der neunten Minute erneut in Front, die Gastgeber glichen in der 16. Minute aus. In der Schlussminute des ersten Drittels ging Peiting erstmals in Führung . 24 Sekunden später stand es aber 4:4 durch Wiesler. Dieser Spielverlauf begeisterte die Zuschauer, für die Trainer war es weniger schön.

Im zweiten Abschnitt drehte Ravensburg das Spiel zu seinen Gunsten. Zunächst ging Peiting in der 24. Minute erneut in Führung. Wiesler (31.), Marcel Mezler (36.) und Rocco (39.) brachten den EVR jedoch 7:5 in Führung. Roccos Treffer zum 8:5 (44.) war die Vorentscheidung – auch, weil der EVR nun defensiv an Stabilität gewonnen hatte. Trotz des turbulenten Spielverlaufs gab es in dieser Partie keine Strafzeiten.

Das änderte sich in der zweiten Begegnung: Die erste Strafe für den EVR gab es nach 33 Sekunden. Peiting nutzte die Überzahl zum 1:0 Andreas Wiesler und Robin Böhm drehten das Ergebnis auf 2:1 für den EVR. Peiting glich aus, doch Marcel Mezler brachte Ravensburg noch im ersten Drittel erneut in Führung. Mezler erzielte auch das 4:2 (29.). Diese Führung hielt Ravensburg dank einer konzentrierten Leistung.

U15-Bayernliga: ESV Kaufbeuren – EV Ravensburg 7:2 – Die so stark gestartete U15 des EVR musste in Kaufbeuren Federn lassen. Ausschlaggebend war das mit 0:4 verlorene Mitteldrittel. Tore EVR: Alexander Nidens, Martin Freling.

EC Peiting – EV Ravensburg 6:9 – Ein ausgeglichenes Spiel entschied der EVR mit zwei Treffern in der 57. Minute. Tore EVR: Moritz Schreier (2), Nidens, Arthur Kreider (3), Lars Schulz (2), Ilja Katjuschenko.