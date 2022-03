U17 des EV Ravensburg verliert das Spitzenspiel knapp

Die U17-Mannschaften des EV Ravensburg und des EHC Bayreuth haben sich in der Eishockey-Bayernliga ein Spitzenspiel geliefert, das diese Bezeichnung in jeder Hinsicht verdient hatte. Die Entscheidung zum 5:4 zugunsten der Gäste fiel 22 Sekunden vor Schluss. EVR-Trainer Jan Benda wollte unbedingt auf drei Punkte hinaus und hatte in der Schlussphase seinen Goalie vom Eis genommen.

Hätten die Ravensburger Nachwuchsspieler gegen den Tabellenführer drei Punkte geholt, hätten sie nach Punkten mit Bayreuth gleichgezogen. Die Gäste standen allerdings schon vor der Begegnung in der Ravensburger CHG-Arena als Meister fest, da sie das um 71 Treffer uneinholbar bessere Torverhältnis hatten. Für den EVR geht es laut Mitteilung in den beiden ausstehenden Spielen gegen Geretsried und Selb nun noch darum, noch einen Punkt zur Sicherung der Vizemeisterschaft zu ergattern.

Schon nach einer Minute landete im Topspiel ein Schuss von der blauen Linie von Yannick Schönauer zum 1:0 für den EVR im Bayreuther Netz. Ein Schuss von Noel Caglar klatschte wenig später gegen den Pfosten des Gästegehäuses. Die Bayreuther, die seit der Heimniederlage gegen Ravensburg keinen Punkt mehr verloren hatten, zeigten zunächst großen Respekt vor den Oberschwaben, kamen aber zunehmend besser ins Spiel. Bis zur zehnten Minute hielt die Führung. Dann ließ der EVR Jan Heßler, den stärksten Stürmer der Bayreuther, sträflich frei auf Goalie Nico Wiens zulaufen. Heßler lupfte die Scheibe unter die Latte zum 1:1.

Bayreuth kombinierte nun besser, aber der EVR hatte das nötige Glück. In der 15. Minute landete ein Distanzschuss von Philipp Wirz im Bayreuther Tor. Das 2:1 bedeutet auch den Zwischenstand zur ersten Pause. Auf die erste Strafe der Partie für einen EVR-Spieler folgte wenig später nach einem Zusammenprall eine aus Ravensburger Sicht diskussionswürdige weitere Hinausstellung. Die doppelte Überzahl nutzte erneut Heßler zum 2:2.

Im Schlussdrittel neutralisierten sich beide Teams zunächst, bis der EVR zunehmend die größeren Anteile hatte. Ergebnismäßig legten aber die Gäste in der 53. Minute in Unterzahl zum 3:2 vor. Ravensburg bäumte sich auf und kam schon eine Minute später durch Artur Kreider zum 3:3. Drei Minuten vor dem Ende schien Bayreuth mit dem 4:3 das Spiel entschieden zu haben – es war erneut ein Unterzahltreffer. 70 Sekunden vor dem Ende glich Daniel Kern erneut aus. Jan Benda, der den erkrankten Bernhard Leiprecht an der Bande vertrat, holte Goalie Wiens vom Eis. Der EVR hatte mit sechs Feldspielern auch Chancen zum Sieg, doch ein Befreiungsschlag rutschte schließlich ins Ravensburger Tor.

Mit einem klaren 8:2-Erfolg gegen Peiting hatte der EV Ravensburg tags zuvor seinen 18. Sieg in Folge geholt. Nach einem 2:1 im ersten Drittel machte das Team im zweiten Abschnitt mit drei Treffern bereits alles klar. Die Tore für den EVR erzielten Calvin Hörmann (2), Ilja Katjuschenko, Daniel Pogorelow (2), Luis Mendek (2) und Daniel Kern.