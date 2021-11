U17 des EV Ravensburg schiebt sich auf Platz vier

Mit einem Last-Minute-Erfolg gegen Germering hat die U17 des EV Ravensburg ihre Siegesserie fortgesetzt. Nichts zu holen gab es dagegen für die U20 der Oberschwaben. Bei den Spielen der U13 des EVR gab es gleich zwei faustdicke Überraschungen.

U20, Deutsche Nachwuchsliga III: Nichts zu holen gab es für die U20-Junioren des EV Ravensburg beim Doppelspieltag in Bietigheim. Mit 0:8 und 1:6 fielen die Niederlagen deftig aus. Im ersten Spiel in Bietigheim hielten die EVR-Junioren nur ein Drittel lang ordentlich mit. Erst in der 16. Minute fiel das 1:0. Im zweiten Abschnitt ging es Schlag auf Schlag. Bis zur 31. Minute erhöhten die Gastgeber auf 4:0 und erzielten kurz vor der Pause noch das 5:0. Nach dem 6:0 in der 45. Minute musste der EVR in den Schlussminuten noch zwei weitere Treffer hinnehmen.

Das 6:1 aus dem zweiten Spiel täuscht darüber hinweg, dass die Gastgeber dieses Mal wesentlich mehr Mühe mit den Oberschwaben hatten. Ravensburg ging in der achten Minute durch Robin Prätz in Führung. In der 18. Minute glich Bietigheim aus. In der 30. Minute ging der Tabellenführer mit 2:1 in Führung und baute diese zwei Minuten später auf 3:1 auf. Das 4:1 in der 39. Minute war die Entscheidung.

U17, Bayernliga: EV Ravensburg – Wanderers Germering 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). – Ravensburg hat den vierten Sieg in Folge gefeiert und sich hinter die Spitzengruppe auf Platz vier der Tabelle geschoben. Es war ein Last-Minute-Erfolg in einem spannenden Spiel. Die Gäste gingen 23 Sekunden vor der ersten Pause in Überzahl in Führung, als ein Schuss vor dem EVR-Gehäuse unhaltbar abgefälscht wurde. Ravensburg drückte im zweiten Abschnitt zunächst vergeblich auf den Ausgleich, bis in der 28. Minute Yannick Schoenauer und David Teilhof mit einem Doppelschlag das Ergebnis auf 2:1 drehten. Germering glich allerdings mit einem flachen Schuss aus eigentlich unmöglich spitzem Winkel in der 35. Minute aus. Ravensburg bekam im dritten Drittel drei Strafzeiten aufgebrummt, hielt sich jedoch schadlos. Einen ihrer schönsten Spielzüge hatten sich die Ravensburger bis zum Ende aufgehoben. 70 Sekunden vor Schluss wurde der freistehende Denis Teilhof im Slot schön angespielt und verwandelte zum 3:2.

U15, Bayernliga: EVR – EC Peiting 10:3. – Mit einem nie gefährdeten Sieg gegen den Tabellenletzten hat sich der EVR Platz vier in der Bayernliga-Gruppe gesichert. Die Meisterrunde hat Ravensburg allerdings deutlich verpasst. Dennoch ist man beim EVR mit dem Abschneiden zufrieden. Torschützen: Alexander Nidens, Lars Schulz (3), Ilja Katjuschenko (3), Arthur Kreider (3).

U13, Bayernliga: ESV Kaufbeuren – EV Ravensburg 7:10. – Der Ravensburger U13 gelang eine faustdicke Überraschung.

EV Ravensburg – EV Lindau 7:10. – Auch dieses Ergebnis war eine Überraschung, aber diesmal glänzte der Gegner.