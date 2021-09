U15 des EV Ravensburg behauptet sich zweimal

Es ist ein Wochenende der komischen Torfolgen beim EV Ravensburg gewesen. Die Junioren kassierten in der Deutschen Nachwuchsliga III in Weiden innerhalb von 43 Sekunden drei Gegentreffer und verloren eines der beiden Spiele. Der Ravensburger U17 genügten drei Treffer in 61 Sekunden für einen erfolgreichen Saisonauftakt in Geretsried. Die U15 ging zweimal als Sieger vom Eis, während die U13 in Augsburg unter die Räder geriet.

U20, DNL-Division III: EV Weiden – EV Ravensburg 1:2 n.V. (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) – Am Ende konnten die EVR-Junioren froh sein, wenigstens zwei Punkte im Gepäck zu haben. Beim 2:1 im ersten Spiel war Ravensburgs Renzo Rocco zweifacher Torschütze. Er traf eine Minute vor Ende des ersten Drittels zum 1:0. In der 45. Minute glich Weiden aus. In der Verlängerung erzielte Rocco nach 30 Sekunden den Siegtreffer.

EV Weiden – EV Ravensburg 7:5 (2:0, 4:3, 1:2) – Im zweiten Spiel führte Weiden nach 25 Minuten bereits mit 5:0 – innerhalb von 43 Sekunden klingelte es dreimal im EVR-Kasten. Es spricht aber für die Ravensburger, dass sie zurückkamen. Daniel Kern und Marcel Mezler verkürzten auf 2:5. Weiden legte in der 38. Minute das 6:2 nach, ehe Robin Böhm postwendend das 3:6 erzielte. Tim Reiner und Renzo Rocco brachten den EVR zehn Minuten vor Schluss auf 5:6 heran. Doch das 7:5 für Weiden in der 55. Minute bedeutete die Entscheidung. Mit einer Hinausstellung kurz vor Schluss nahm sich der EVR die letzte Minimalchance.

U17, Bayernliga: Geretsried – EV Ravensburg 2:6 (1:3, 0:3, 1:0) – Innerhalb von 61 Sekunden hat sich die Ravensburger U17 mit 3:0 in Führung geschossen und damit für einen erfolgreichen Saisonauftakt in Geretsried gesorgt. Alexander Peterson traf in der siebten Minute zum 1:0, acht Sekunden später erhöhte Daniel Pogorelov auf 2:0. Schließlich traf auch noch Oleg Gettinger in dieser guten Minute zum 3:0. Geretsried verkürzte im ersten Drittel auf 1:3. Mit drei weiteren Treffern durch Noel Caglar, David Walter und Philipp Wirz hatte der EVR im zweiten Abschnitt alles entschieden. Geretsried verkürzte nur noch in der Schlussminute.

U15, Bayernliga: HC Landsberg – EV Ravensburg 1:6 (0:2, 1:2, 0:2) – Überraschend deutlich setzte sich die U15 des EVR am Lech durch. Arthur Kreider schoss im ersten Drittel eine 2:0-Führung heraus und setzte in der 27. Minute das 3:0 drauf. Landsberg verkürzte, Ilja Katjuschenko erzielte aber noch im Mittelabschnitt das 4:1. Mit zwei Toren von Lars Schulz brachte der EVR die Punkte sicher nach Hause.

EV Ravensburg – Augsburger EV 4:3 n.P. (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) – Spannende Eishockeykost boten die Mannschaften am Sonntag. Nach dem Überzahltor von Lars Schulz zum 1:0 drehte Augsburg im ersten Drittel das Spiel auf 2:1. Arthur Kreider erzielte im zweiten Abschnitt in Überzahl den Ausgleich und traf in der 54. Minute zum 3:2. Gut eine Minute später hatte Augsburg aber schon wieder ausgeglichen. Im Penaltyschießen brachte Paul-Leo Selg dem EVR den Zusatzpunkt.

U13, Bayernliga: Augsburger EV – EV Ravensburg 17:4 (5:1, 5:2, 7:1) – Sofort abhaken und vergessen sollten die EVR-Knaben ihren Saisonauftakt.