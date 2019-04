U11-Talente laden zum Cup ein

Die U11 des EV Ravensburg trägt am Wochenende erstmals den Forcam-Cup aus. Zu Gast in der CHG-Arena sind die Eishockeymannschaften aus Freiburg, Stuttgart, Landsberg, Heilbronn und Schaffhausen. Es werden mehr als 120 Talente auf dem Eis stehen.

Gespielt wird auf das ganze Feld. Für die jungen Spieler, die in der abgelaufenen Saison noch Turniere auf dem Halbfeld gespielt haben, ist dies eine ideale Vorbereitung für die kommende Spielzeit, wenn viele in die U13 aufrücken. Am Samstag beginnen die Spiele in der Eissporthalle bereits um 7 Uhr. Am Sonntag erfolgt der erste Anpfiff um 8 Uhr. Das Finale ist am Sonntag gegen 14.30 Uhr angesetzt. Der Forcam-Cup für die U9 ist am Samstag, 13. April.