U-12-Judoka fahren zur Landesmeisterschaft

Vier U-12-Kämpfer des KJC Ravensburg holten bei der Südwürttembergischen Meisterschaft in Biberach eine Gold- und eine Silbermedaille sowie zwei Bronzemedaillen. Annika Schmid, Sophia Mösle, Moritz Fischer und Max Peters haben sich damit für die Landesmeisterschaft am 12. Mai in Heilbronn qualifiziert.

Annika Schmid, amtierende Bezirksmeisterin, zeigte in fünf Kämpfen ihr technisches Können und erkämpfte sich mit fünf Ipponsiegen gegen Lilly Germhardt (TSV Beimerstetten), Selina Allmendiner (Sportschule Kustusch), Lisa Jebavy (TV Uhingen), Zoe Sailer (TSV Laichingen) und im Finale gegen Jana Högerle (SV Erolzheim) den Meistertitel. Sophia Mösle, Bezirksmeisterin in der Klasse bis 40 Kilogramm, stand nach vier Kämpfen auf dem Siegertreppchen und gewann die Bronzemedaille.

In der Gewichtsklasse bis 31 Kilogramm war der KJC zweimal vertreten. Moritz Fischer, Bezirksmeister, besiegte nach einem Freilos in der ersten Runde Taru Papakci vom JSV Tübingen. Nach einem Sieg im Halbfinale über Babtiste Martorell vom TSV Erbach stand das KJC-Talent im Finale gegen Joshua Nill von der Sportschule Kustusch. Nach einem spannenden Duell auf Zeit ging der Sieg an Nill. Max Peters vom KJC startete im zweiten Pool. Nach einem Sieg über Sascha Ratz vom TSB Ravensburg stand Peters im Halbfinale, wo er gegen Joshua Nill verlor und somit das KJC-interne Finale verpasste. Der Kampf um die Bronzemedaille dauerte dann nur sechs Sekunden – Leo Kühn (TG Biberach) war gegen Peters chancenlos.