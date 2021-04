TWS warnt vor unseriösen Telefonanrufen und Besuchern

Derzeit versuchen wieder Trickbetrüger an sensible persönliche Daten von Bürgerinnen und Bürgern zu kommen. Das hat der Energieversorger Technische Werke Schussental in diesen Tagen mehrfach von Kunden erfahren, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Mitunter würden die Betrüger behaupten, die TWS trete ihre Stromverträge an andere Anbieter ab oder werde die Preise in Kürze erhöhen. „Das entbehrt jeder Grundlage. Wir bitten die Menschen dringend, sich bei uns zu melden, wenn solche Behauptungen gemacht werden“, wird Robert Sommer, Bereichsleiter Markt der TWS zitiert. Er warne ausdrücklich davor, vertrauliche Angaben am Telefon oder der Haustür zu machen.

Die Betrüger seien bundesweit unterwegs, das Ziel: Sie wollen an Kontoverbindungen kommen oder bestehende Energieverträge kündigen und einen neuen Vertrag mit dem Unternehmen abschließen, für das sie arbeiten. „Allein die Zählernummer in Verbindung mit dem Namen reicht aus, um diesen Vorgang auszulösen“, so Robert Sommer. Betroffene würden vom ungewollten Anbieterwechsel erst erfahren, wenn die Kündigung des alten und die Lieferverträge des neuen Anbieters im Briefkasten landen.

Verunsicherte Kundinnen und Kunden können sich telefonisch unter 0751 / 8044980 an den Kundenservice der TWS wenden, dieser helfe gegebenenfalls auch beim Widerruf.