TWS spenden 1000 Osterhasen für das Pflegepersonal der OSK

An Ostern, 11. April, hätte die Veranstaltung „Spiel & Spaß mit dem Osterhas“ auf dem Ravensburger Marienplatz stattfinden sollen. „Wir haben extra für diesen Tag 1000 Schoko-Osterhasen für die Kinder bestellt“, wird Andreas Thiel-Böhm, Geschäftsführer der Technischen Werke Schussental (TWS) in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert.

In den Genuss dieses Ostergrußes kommt nun stattdessen als Dank für ihren Einsatz gegen das Coronavirus das Pflegepersonal der Oberschwabenklinik in Ravensburg, heißt es weiter. Es sei laut Thiel-Böhm sehr schade, dass man nicht den Kindern in Ravensburg das Fest versüßen könne, aber „als Betreiber kritischer Infrastrukturen, die in dieser schwierigen Zeit auch gefordert sind, wissen wir, wie sehr man sich über solch kleine Aufmerksamkeiten freut. Persönlicher Einsatz kann allenthalben nicht genug gelobt werden.“